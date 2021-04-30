На заседании 5-й сессии Палаты представителей депутаты рассмотрели 6 вопросов

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Компенсации и защита вложений для инвесторов, упрощение ведения бизнеса для перевозчиков, поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности и рынок токенов. Повестка депутатов сегодня относительно небольшая и, пожалуй, не самая резонансная. Хотя некоторые нормы ожидаемы и обсуждаемы в обществе.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об инвестициях



Правое регулирование - один из самых важных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность страны. В первом чтении депутаты приняли подходы, которые, предполагается, позволят улучшить инвестклимат и будут способствовать привлечению денег в экономику Беларуси. Среди основных новелл обязательное наличие инвестиционного проекта, принцип невмешательства в частные дела, гарантия от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Впрочем, механизм предоставления этой гарантии еще пропишут в Декрете №10 - документ сейчас в активной разработке.



Депутаты приняли в первом чтении законопроект об автомобильном транспорте и перевозках



Предлагаемые изменения в части транспорта и перевозок -соответствующий законопроект также принят сегодня в первом чтении - можно разделить на три блока: изменения на упрощение ведения бизнеса, совершенствование системы международных перевозок и контрольно-надзорной деятельности. Так, к примеру, предлагается службам такси использовать специальную программную кассу. Для пассажира это возможность платить как по карте, так и наличными и получать чек, для фискальных органов - это прозрачность и дистанционный контроль.











В Беларуси будут контролировать деятельность криптоплатформ



В Овальном зале обсудили сегодня и вопросы оборота токенов. На повестке Декрет Президента, в котором уточнены некоторые нюансы по работе Парка высоких технологий. Так, за ПВТ закреплен контроль за деятельностью резидентов парка в части финансовых операций. Главная задача - не допустить легализации доходов, полученных преступным путем, и предотвратить финансирование террористической деятельности. Согласно общеевропейским правилам, мы должны были обеспечить наличие подобного госоргана, который контролировал бы деятельность криптоплатформ. По словам директора ПВТ, Беларусь пока успешно конкурирует в борьбе за инвесторов, резидентов и капитал. Всеволод Янчевский опроверг слухи, мол, большинство IT-компаний покинули нашу страну на фоне политической турбулентности. Цифры показывают противоположное движение.



Депутаты также поддержали сегодня поправки в вопросы адвокатской деятельности и пакет документов по техрегулированию и энергосбережению. Эти законопроекты приняты во втором чтении и будут направлены в Совет Республики.