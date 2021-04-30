ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На заседании 5-й сессии Палаты представителей депутаты рассмотрели 6 вопросов

01.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Компенсации и защита вложений для инвесторов, упрощение ведения бизнеса для перевозчиков, поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности и рынок токенов. Повестка депутатов сегодня относительно небольшая и, пожалуй, не самая резонансная. Хотя некоторые нормы ожидаемы и обсуждаемы в обществе.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об инвестициях

Правое регулирование - один из самых важных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность страны. В первом чтении депутаты приняли подходы, которые, предполагается, позволят улучшить инвестклимат и будут способствовать привлечению денег в экономику Беларуси. Среди основных новелл обязательное наличие инвестиционного проекта, принцип невмешательства в частные дела, гарантия от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Впрочем, механизм предоставления этой гарантии еще пропишут в Декрете №10 - документ сейчас в активной разработке.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об автомобильном транспорте и перевозках

Предлагаемые изменения в части транспорта и перевозок -соответствующий законопроект также принят сегодня в первом чтении - можно разделить на три блока: изменения на упрощение ведения бизнеса, совершенствование системы международных перевозок и контрольно-надзорной деятельности. Так, к примеру, предлагается службам такси использовать специальную программную кассу. Для пассажира это возможность платить как по карте, так и наличными и получать чек, для фискальных органов - это прозрачность и дистанционный контроль.

На заседании 5-й сессии Палаты представителей депутаты рассмотрели 6 вопросов


В Беларуси будут контролировать деятельность криптоплатформ

В Овальном зале обсудили сегодня и вопросы оборота токенов. На повестке Декрет Президента, в котором уточнены некоторые нюансы по работе Парка высоких технологий. Так, за ПВТ закреплен контроль за деятельностью резидентов парка в части финансовых операций. Главная задача - не допустить легализации доходов, полученных преступным путем, и предотвратить финансирование террористической деятельности. Согласно общеевропейским правилам, мы должны были обеспечить наличие подобного госоргана, который контролировал бы деятельность криптоплатформ. По словам директора ПВТ, Беларусь пока успешно конкурирует в борьбе за инвесторов, резидентов и капитал. Всеволод Янчевский опроверг слухи, мол, большинство IT-компаний покинули нашу страну на фоне политической турбулентности. Цифры показывают противоположное движение.

Депутаты также поддержали сегодня поправки в вопросы адвокатской деятельности и пакет документов по техрегулированию и энергосбережению. Эти законопроекты приняты во втором чтении и будут направлены в Совет Республики.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компенсации и защита вложений для инвесторов, упрощение ведения бизнеса для перевозчиков, поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности и рынок токенов....
 
Новости дня
Новости общества
 
На БелАЭС опробуют оборудование первого энергоблока на номинальной мощности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by