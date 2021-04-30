На БелАЭС опробуют оборудование первого энергоблока на номинальной мощности

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На БелАЭС в ближайшие дни начнется комплексное опробование оборудования первого энергоблока на номинальной мощности реакторной установки.



Об этом журналистам Агентства теленовостей рассказал заместитель министра энергетики. Как отметил Михаил Михадюк, впереди финальная стадия испытаний опытно-промышленной эксплуатации, которые сейчас проходят на атомной электростанции. К этому моменту выполнено около 400 исследований и испытаний технологических систем. Все испытания завершены успешно.

Оформлены необходимые отчетные документы, которые предусмотрены регламентом. В настоящее время первый блок остановлен для проведения регламентных работ, в том числе по отдельным моментам, которые генподрядчик по требованию белорусской стороны должен был снять для того, чтобы перейти к следующему этапу комплексного опробование оборудования, который продлится 15 дней.



Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока



В Островце состоялись общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. В рамках конференции Госатомнадзор проинформировал о результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия станции лицензионным требованиям.



Слушания прошли в гибридном формате с использованием видеоконференц-связи в девяти студиях из всех областных центров и Минска. А главная площадка была организована в Островце в живом формате. Всего прозвучали ответы на 7 десятков актуальных вопросов: от соответствия БелАЭС мировым стандартам до обеспечения высокого уровня безопасности стратегического объекта.