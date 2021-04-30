«Ласточки» отправились из Минска в Москву и в обратном направлении

Сегодня состоялись торжественные отправления первых скоростных поездов «Ласточка» из Минска в Москву и из российской столицы в белорусскую. Билеты в Минск были раскуплены за 3 часа, в Москву – в течение дня.

О «Ласточке»

С сегодняшнего дня ежедневно между столицами будет курсировать два рейса скоростных «Ласточек». Движение будет осуществляться по «зеркальному» расписанию: отправление из Москвы и из Минска в 6:20 и прибытие в 13:10 и с отправлением в 16:00 и прибытием в 22:55.

Таким образом, время в пути составляет около 7 часов. Предусматривается 3 остановки: в Вязьме, Орше и Смоленске.

Для удобного и безопасного перемещения на большие расстояния в поездах предусмотрены три класса обслуживания: «бизнес» (накормят, дадут почитать прессу, подключат к медиапорталу с всевозможными тайм-киллерами), «эконом» и «базовый» (разница в наличии табло). Поезда оснащены системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, розетками и USB-портами для подзарядки мобильных устройств и достаточным количеством санитарных модулей.

Перед отправлением у пассажиров в Минске проверили температуру, она не должна превышать 36,6. ПЦР-тесты смотрели не у всех, с ними обещали разобраться уже в вагонах при повторной проверке билетов.

Всего на «Ласточке» поедет 349 пассажиров (столько билетов купили белорусы), причем, как рассказал один из пассажиров Onliner, билеты были раскуплены за сутки.

Мужчина отметил, что следил за сайтом БЖД с 16 апреля, чтобы не пропустить запуск продаж.

«Еду в Москву по работе, я дизайнер. Были мороки с ПЦР-тестом, так как запись в некоторых государственных клиниках идет на середину мая, спасают частные клиники типа «Инвитро» и «СинЛаб», где ПРЦ делают достаточно быстро. Стоимость билета на поезд 50 рублей, к этому добавьте стоимость анализа — от 40 до 70 рублей, как повезет», - рассказал пассажир.

Торжественное отправление

Отправление первых поездов сопровождалось торжественными церемониями в обеих странах, был организован телемост. С российской стороны присутствовали министр транспорта РФ Виталий Савельев, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Из Минска вышли на связь министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко и начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Савельев заявил, что поезд, который будет курсировать дважды в день «позволит еще больше укрепить отношения России и Беларуси», цитирует его слова ТАСС.

Белозерова рассказала, что билеты на «Ласточку» из Москвы были раскуплены в первые три часа после старта продаж.