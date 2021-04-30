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«Ласточки» отправились из Минска в Москву и в обратном направлении
01.05.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня состоялись торжественные отправления первых скоростных поездов «Ласточка» из Минска в Москву и из российской столицы в белорусскую. Билеты в Минск были раскуплены за 3 часа, в Москву – в течение дня.
О «Ласточке»
С сегодняшнего дня ежедневно между столицами будет курсировать два рейса скоростных «Ласточек». Движение будет осуществляться по «зеркальному» расписанию: отправление из Москвы и из Минска в 6:20 и прибытие в 13:10 и с отправлением в 16:00 и прибытием в 22:55.
Таким образом, время в пути составляет около 7 часов. Предусматривается 3 остановки: в Вязьме, Орше и Смоленске.
Для удобного и безопасного перемещения на большие расстояния в поездах предусмотрены три класса обслуживания: «бизнес» (накормят, дадут почитать прессу, подключат к медиапорталу с всевозможными тайм-киллерами), «эконом» и «базовый» (разница в наличии табло). Поезда оснащены системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, розетками и USB-портами для подзарядки мобильных устройств и достаточным количеством санитарных модулей.
Перед отправлением у пассажиров в Минске проверили температуру, она не должна превышать 36,6. ПЦР-тесты смотрели не у всех, с ними обещали разобраться уже в вагонах при повторной проверке билетов.
Всего на «Ласточке» поедет 349 пассажиров (столько билетов купили белорусы), причем, как
Мужчина отметил, что следил за сайтом БЖД с 16 апреля, чтобы не пропустить запуск продаж.
«Еду в Москву по работе, я дизайнер. Были мороки с ПЦР-тестом, так как запись в некоторых государственных клиниках идет на середину мая, спасают частные клиники типа «Инвитро» и «СинЛаб», где ПРЦ делают достаточно быстро. Стоимость билета на поезд 50 рублей, к этому добавьте стоимость анализа — от 40 до 70 рублей, как повезет», - рассказал пассажир.
Торжественное отправление
Отправление первых поездов сопровождалось торжественными церемониями в обеих странах, был организован телемост. С российской стороны присутствовали министр транспорта РФ Виталий Савельев, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Из Минска вышли на связь министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко и начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.
Савельев заявил, что поезд, который будет курсировать дважды в день «позволит еще больше укрепить отношения России и Беларуси»,
Белозерова рассказала, что билеты на «Ласточку» из Москвы были раскуплены в первые три часа после старта продаж.
Напомним, о запуске новых скоростных поездов между столицами Беларуси и России
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Сегодня состоялись торжественные отправления первых скоростных поездов «Ласточка» из Минска в Москву и из российской столицы в белорусскую. Билеты в Минск были...
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