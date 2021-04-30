Источник материала: БT

В ходе операции "Тишина" предполагалось, среди прочего, произвести кибератаку на белорусскую энергосистему и тем самым надолго парализовать ее. Вплоть до полной победы "либеральной революции". Может, и на более долгий срок.



Невозможно просто щелкнуть тумблером и восстановить работу сложной и географически распределенной системы. Чем могут обернуться катастрофы подобного рода на мировых примерах - в нашем сюжете.

У этой беды есть собственное название - блэкаут. Оно неслучайно английское: советские энергосистемы были устроены иначе, нежели западные - у наших больший запас прочности и многократно дублируются критически важные элементы. Обрушить их случайно невозможно, но если заняться этим целенаправленно и очень постараться, почему бы и нет? Энергия - кровь цивилизации. Так было лет 200 тому назад. Теперь, по результатам технологической эволюции, кровь цивилизации - это электроэнергия. Практически не осталось на планете объектов или структур, которые могли бы продолжать полноценную работу без доступа пульсирующего в проводах тока. Прожить при свечке сейчас можно от силы несколько часов. Затем начнется быстрое умирание города, общества, цивилизации.



Недавняя гуманитарная катастрофа в Техасе

Штат Одинокой звезды начал рушиться в энергетический кризис 10 февраля, а уже 27-го бедствие удалось в целом преодолеть. Собственно блэкаут был много короче - он длился в среднем около 3 дней. На его пике осталось без электричества 5 миллионов человек. Погибли 70. Это число прямых жертв кризиса - замерзших, убитых разрядом тока, задохнувшихся угарным газом при попытке обогреться. Косвенных жертв сотни. Это погибшие в непотушенных пожарах, не получившие вовремя медпомощь и прочие, прочие, прочие. Хрупкость благополучия и комфорта потрясает воображение. Еще вчера техасец мерил свое будущее десятилетиями, теперь даже просто дожить до утра становилось большой удачей. Проблемы с водой возникли у 12 миллионов человек. Многим пришлось кипятить в отсутствие электричества водопроводную, которая не проходит в штате полноценной очистки. Но в городе Сан-Антонио, например, собирали дождевую и речную воду в мусорные баки - других по-настоящему вместительных емкостей не было. Не доставало еды. В супермаркетах она закончилась сразу, а что не продали, портилось вне холодильников. Была налажена бесплатная кормежка, но до пунктов раздачи приходилось добираться многие километры, а бензин практически всюду отсутствовал. Медцентры спасались благодаря собственным генераторам, но сложные операции все равно пришлось отменить. Для них питание должно быть стабильным и гарантированным. Как и полагается в условиях апокалипсиса, живым в пору было завидовать мертвым. В домах мороз и ледяные водопады, еды-воды нет, согреться и заснуть можно только в авто, но и горючее в дефиците. Но, наконец, вам повезло, в ваш квартал дали ток - тут цены подскочили в 160 раз и счета за последнюю декаду февраля достигали 5 тысяч долларов. Общий урон, нанесенный техасским блэкаутом, составил 200 миллиардов долларов.









2019 - год почти непрерывных блэкаутов в Венесуэле

Для Венесуэлы весь 2019 был годом почти непрерывных блэкаутов. Их только общенациональных было 5. Власти страны настаивают, что энергосистема страны стала жертвой диверсии, осуществленной извне, поскольку Соединенные Штаты в тот момент вели против Венесуэлы войну санкций и финансировали госпереворот во главе с Гуайдо, очевидно, что и перед кибератаками они бы не остановились. Удар пришелся на электростанцию "Аль-Гури". К первому блэкауту венесуэльцы были совершенно не готовы. Тогда только в больницах города Матурин умерли 15 детей. С марта по август электричество пропадало то в трех четвертях, то в девяти десятых населенных пунктов страны. Мобильная связь работала через пень колоду, а телефоны приходилось заряжать в авто. Больницы прекратили прием пациентов за исключением самых экстренных случаев. Продовольственные магазины опустели. При этом запасы ни в домах, ни на складах сделать было невозможно - холодильники-то отключены. Приостановило работу правительство: если документооборот электронный, блэкаут гарантирует смерть любой бюрократии. Метро годилось в декорации для картин, посвященных постапокалипсису - трупы поездов застыли там, где их застало отключение. Ни заплатить картой, ни снять деньги в банкомате было невозможно. Рассчитаться онлайн тоже - пропал интернет. Благодатный климат уберег без счета жизней, но без многочисленных жертв все равно не обошлось - выросшая преступность, отсутствие медпомощи, паралич систем жизнеобеспечения погубили сотни людей.

Блэкаут случился в Нью-Йорке в 1977



Наверно, самый кошмарно-живописный блэкаут случился в 1977 в Нью-Йорке. Света лишились 9 миллионов человек. Отсутствовал он менее 22 часов - совсем пустяки, казалось бы. За это время были разграблены сотни магазинов, искрящиеся обычно шиком торговые кварталы погрузились в мусорное море и были окутаны дымом пожарищ. Мародеры с муравьиным усердием волокли по улицам мебель, технику, белье, одежду - впрочем, легче перечислить, что не волокли. Там, где на защиту своих лавок стали хозяева, можно было слышать выстрелы - стреляли лавочники, но палили и в них. Для добропорядочных горожан это стало самым сильным переживанием в их биографии - от разумно организованной жизни к хаосу, в котором действует только закон товарища маузера, оказался один шаг. И этот шаг люди делают незаметно для себя, достаточно просто выключить свет. По-настоящему больших блэкаутов известны десятки. С каждым годом их последствия делаются лишь катастрофичнее, поскольку от электричества мы зависим все больше. В 60-е отключение было неудобством, в 80-е - драмой, в нулевые - бедствием. Теперь это трагедия и медленная смерть для людей, городов, целых стран.



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