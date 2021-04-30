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Пасхальная ярмарка в столице возле Дворца спорта
01.05.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Разносолы к праздничному столу! Пасхальная ярмарка открылась в столице. Около двух десятков торговых точек раскинулись на площадке возле Дворца спорта. Для покупателей в широком ассортименте - куличи, выпечка, пирожные, колбасы и копчености. Свои товары сюда привезли организации Белкоопсоюза со всех уголков страны. Общая протяженность торговых рядов - более 150 метров.
Праздничная ярмарка будет работать и завтра. Для посетителей продолжит работу фудтрак. В его меню - блюда белорусской национальной кухни, шашлыки и горячие напитки. Сделать покупки можно будет с 9:00 до 16:00.
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Разносолы к праздничному столу! Пасхальная ярмарка открылась в столице. Около двух десятков торговых точек раскинулись на площадке возле Дворца спорта. Для...
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