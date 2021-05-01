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Трудовая суббота и четыре выходных подряд: как будем работать и отдыхать в мае
01.05.2021 07:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В мае белорусов ждут четыре выходных дня подряд. Правда, из-за этого придется поработать в одну из суббот. Рассказываем все подробно.
Согласно решению правительства, которым утвержден график переноса рабочих дней в 2021 году, в мае мы отдыхаем четыре дня подряд — 8 (суббота), 9 (воскресенье), 10 (понедельник) и 11 мая (вторник — Радуница).
За выходной 10 мая белорусам придется отработать субботу — 15 мая. Но все равно вторая рабочая неделя месяца получается на день короче — 4 рабочих дня вместо пяти.
Как будут работать учреждения здравоохранения
Министерство здравоохранения опубликовало график работы поликлиник, больниц и аптек в праздничные майские дни.
Организация работы больничных организаций здравоохранения:
Организация работы амбулаторно-поликлинических учреждений, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники, организаций особого типа и иных организаций:
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