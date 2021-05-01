Трудовая суббота и четыре выходных подряд: как будем работать и отдыхать в мае

Источник материала: Tut.by

В мае белорусов ждут четыре выходных дня подряд. Правда, из-за этого придется поработать в одну из суббот. Рассказываем все подробно.





Согласно решению правительства, которым утвержден график переноса рабочих дней в 2021 году, в мае мы отдыхаем четыре дня подряд — 8 (суббота), 9 (воскресенье), 10 (понедельник) и 11 мая (вторник — Радуница).

За выходной 10 мая белорусам придется отработать субботу — 15 мая. Но все равно вторая рабочая неделя месяца получается на день короче — 4 рабочих дня вместо пяти.

Как будут работать учреждения здравоохранения

Министерство здравоохранения опубликовало график работы поликлиник, больниц и аптек в праздничные майские дни.

Организация работы больничных организаций здравоохранения:

1 мая — по графику работы в праздничный день;

2 мая — по графику выходного дня;

8 мая — по графику работы в субботний день;

9 мая — по графику работы в праздничный день;

10 мая — по графику рабочего дня;

11 мая — по графику работы в праздничный день;

15 мая — по графику работы в субботний день.

Организация работы амбулаторно-поликлинических учреждений, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники, организаций особого типа и иных организаций:

1 мая — по графику работы в праздничный день;

2 мая — по графику выходного дня;

8 мая — по графику работы в субботний день;

9 мая — по графику работы в праздничный день;

10 мая — по графику работы в субботний день;

11 мая — по графику работы в праздничный день;

15 мая — по графику рабочего дня.