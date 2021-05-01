Мир, труд, май: что мы празднуем 1 мая?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Первомаем, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня мы славим людей труда, отмечаем успехи лучших предприятий, коллективов, отдельных цехов и бригад, чествуем ветеранов. Бережем эту традицию как дань уважения поколениям, совершавшим трудовые подвиги во благо Отечества", - цитирует БелТА поздравление белорусского лидера.

Первомай символизирует начатый предыдущими поколениями "единственно правильный и проверенный временем путь к процветанию родной земли и благополучию народа, путь ежедневного труда - кропотливого, честного и созидательного", отмечается в поздравлении главы государства.

За последние четверть века белорусы многого достигли: навели порядок на земле, сделали прекрасные дороги, сохранили и модернизировали производства, возвели собственную атомную станцию, построили чистую, уютную, комфортную страну, отметил Лукашенко в своем поздравлении.

"Убежден, что вместе, объединив творческие усилия, трудолюбие, волю и интеллект, мы сможем противостоять любым вызовам и угрозам, решить все задачи современной повестки дня", - сказал Лукашенко.

Президент пожелал гражданам страны "мирного неба, здоровья, счастья и новых профессиональных свершений"

Как появился праздник труда

История Первого мая берет начало с античных времен. В это время жители древнего Рима превозносили богинь плодородия и растительного мира – Майю и Флору. Подобные празднества проводились у большинства народов мира и ничего общего с трудящимися профсоюзами не имели.

Свою современную трактовку праздник получил в 1886 году, после того, как в Чикаго прошли крупные митинги рабочих. Митингующие потребовали установить восьмичасовой рабочий день, в результате чего началась потасовка с полицейскими. Огромное количество демонстрантов было арестовано, а семеро приговорены к смертной казни.

Летом 1889 года парижский конгресс принял предложение об организации ежегодных первомайских демонстраций. Подобная мера стала символом солидарности с рабочими из Чикаго. Через год праздничные митинги прошли во многих странах мира.

Первомай в советский период

Первая советская сходка рабочих состоялась в Петрограде в 1891 году. За ее организацию отвечал революционер Михаил Бруснев и социал-демократы.

Первая трактовка праздника называлась "маевка". Рабочие уезжали за город на пикники, проводили политические дебаты и гуляли до утра.

Свой законный статус праздник получил в 1918 году. В Трудовом кодексе появился "День международной солидарности". Это событие подтолкнуло рабочих к организации демонстраций и шествий в больших городах при участии военных, музыкантов и физкультурников.

Первая телевизионная трансляция парада на Красной площади прошла в 1956 году. День солидарности долгое время входил в список важных государственных праздников, но после распада СССР потерял свой первоначальный смысл и стал называться Праздником Весны и Труда.

Первомайские традиции

Ранее 1 мая во многих странах устраивались демонстрации, митинги и парады. В этот день лучшим сотрудникам вручались дипломы и памятные подарки.

Несмотря на то, что праздник потерял свое прежнее значение, Первомай продолжает символизировать скорое наступление лета. Традиционно к 1 мая начинаются программы в городских парках развлечений и наступает пора аттракционов.

Для большинства граждан Беларуси 1 мая является выходным днем и поводом для встреч с семьей и близкими друзьями. С советских времен пришла традиция устраивать пикники на свежем воздухе.