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Жителям Бешенковичей через Двину снова построили понтонный мост

01.05.2021 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военнослужащие 30-й железнодорожной бригады на учениях возвели переправу через Западную Двину в Бешенковичах. На строительство ушло около 70 понтонов, сообщает Минобороны.


Понтонный мост в 2020 году. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Западная Двина делит райцентр на две части. И для жителей Бешенковичей этот мост — важный объект: пока его нет, они переправляются через реку на лодках. И это довольно опасно.

Обычно понтонные мосты служат до глубокой осени, потом их убирают. А весной строят новый. В Бешенковичах военнослужащие транспортных войск делают это уже более 10 лет.

В прошлом году Минобороны собиралось приостановить обслуживание моста. Но люди писали в райисполком, просили, чтобы переправу снова построили. И местные власти договорились, что обслуживать понтонный мост будет «Витебскоблдорстрой», а военные ему помогут, пишет газета «Зара».

По этому мосту может ездить не только легковой транспорт, но и большегрузы — в посевную и уборочную.

 
 
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Для них этот мост - важный объект: раньше они переправлялись через реку на лодках.
 
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