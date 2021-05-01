Жителям Бешенковичей через Двину снова построили понтонный мост

Источник материала: Tut.by

Военнослужащие 30-й железнодорожной бригады на учениях возвели переправу через Западную Двину в Бешенковичах. На строительство ушло около 70 понтонов, сообщает Минобороны.



Понтонный мост в 2020 году. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Западная Двина делит райцентр на две части. И для жителей Бешенковичей этот мост — важный объект: пока его нет, они переправляются через реку на лодках. И это довольно опасно .

Обычно понтонные мосты служат до глубокой осени, потом их убирают. А весной строят новый. В Бешенковичах военнослужащие транспортных войск делают это уже более 10 лет.

В прошлом году Минобороны собиралось приостановить обслуживание моста. Но люди писали в райисполком, просили, чтобы переправу снова построили. И местные власти договорились, что обслуживать понтонный мост будет «Витебскоблдорстрой», а военные ему помогут, пишет газета «Зара».

По этому мосту может ездить не только легковой транспорт, но и большегрузы — в посевную и уборочную.