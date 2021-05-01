В центре Минска наблюдается скопление автобусов и людей. Что происходит и при чем тут санкции

Источник материала: Tut.by

В центре Минска 1 мая наблюдается скопление людей и пассажирских автобусов. Их заметили у центрального офиса Федерации профсоюзов, а также на улице Сторожовская. Как сообщают очевидцы, люди направились к посольству США. Они скандировали «Санкциям — нет!». У собравшихся были госфлаги, а также профсоюзные флаги. У посольства, судя по видео с места, собралось несколько сотен человек. Однако митинг был непродолжительным. Позднее Федерация профсоюзов распространила сообщение о том, что выступает с требованием отменить незаконные экономические санкции в отношении белорусских предприятий.









Работники предприятий и организаций еще в пятницу, 30 апреля, начали сообщать, что профсоюзы предлагают им принять участие в мероприятии, которое пройдет в Минске в первой половине дня. «Нам на работе профсоюз тоже предлагал принять участие в каком-то мероприятии, посвященном 1 мая. Подробности не озвучили, кроме того что сбор 1 мая в 11.30 возле музея ВОВ», — написала читательница. «1 мая ФПБ планирует провести массовый пикет у здания какого-то посольства в Минске. Время проведения 9.30 (отъезд от ЦК ФПБ) до 13.00. Информация из корпоративного чата», — сообщил работник одного из предприятий.





Тем временем в Сети появилась информация, что у посольства США сегодня якобы может быть совершена провокация. В какое время, кем и какая провокация, не уточняется.





Что говорят профсоюзы

В Федерации профсоюзов 1 мая заявили, что выражают солидарную позицию против возобновления санкций США в отношении белорусских предприятий. «15 отраслевых профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси, выступили с требованием отменить незаконные экономические санкции в отношении белорусских предприятий, — заявили в Федерации. — Профсоюзы заявляют о недопустимости таких неправомерных решений, которые нарушают трудовые права белорусов и могут лишить людей рабочих мест и заработной платы.

Профсоюзы считают, что «эти меры (экономические санкции. — Прим. ред.) — не что иное, как экономическая агрессия и шантаж».

«Под видом мнимых благих целей политиками приняты решения, которые противоречат международному праву и, по сути, направлены на подрыв экономики суверенного государства, — говорится в заявлении. — Американские чиновники намеренно закрывают глаза на то, что эти меры могут оставить людей без работы и заработной платы. И поставить под угрозу выполнение нашим государством социальных обязательств.

Очевидно, что данное решение руководства США направлены на то, чтобы создать очередной очаг социальной напряженности и в целом дестабилизации ситуации в регионе. И таким образом решать свои геополитические амбиции. Все это ведет к деградации стабильного мирового порядка».





Профсоюзы призывают руководство США «отказаться от деструктивной политики, которая за многие годы доказала свою несостоятельность, а также уважать жизненные интересы и основополагающие права белорусов».