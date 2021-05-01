Беларусь сегодня отмечает День труда

Источник материала: БT

Праздник имеет более чем вековую историю и берет начало в далеком 1886-м, но по-настоящему массовым стал в СССР. И это действительно был праздник для советских трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня.

До сих пор многие помнят легендарные "Мир! Труд! Май!". А еще 1 Мая считается праздником весны, светлых надежд и глубокого уважения ко всем профессиям.



Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Первомаем .





