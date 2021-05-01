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У православных - Великая суббота
01.05.2021 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
У православных верующих - предкульминационный день перед светлым праздником Пасхи. В Великую субботу, согласно канону, вспоминают нахождение Иисуса Христа в гробу. Потому у этого дня еще есть синоним - Тихая суббота. Уже сегодня между литургиями в церквях будут благословлять пасхальные угощения. Ближе к полуночи совершат кульминационные богослужения.
Присоединиться к праздничному событию и общереспубликанской молитве можно на первой кнопке.
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У православных верующих - предкульминационный день перед светлым праздником Пасхи. В Великую субботу, согласно канону, вспоминают нахождение Иисуса Христа в...
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