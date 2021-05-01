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У православных - Великая суббота

01.05.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У православных верующих - предкульминационный день перед светлым праздником Пасхи. В Великую субботу,   согласно канону,  вспоминают нахождение Иисуса Христа в гробу. Потому у этого дня еще есть синоним  - Тихая суббота. Уже сегодня между литургиями  в церквях будут благословлять пасхальные угощения. Ближе к полуночи совершат кульминационные богослужения.

У православных - Великая суббота

Присоединиться к праздничному событию и общереспубликанской молитве можно на первой кнопке. "Беларусь 1" покажет прямую трансляцию из минского Свято-Духова кафедрального собора. Службу проведет митрополит Вениамин.



 
 
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У православных верующих - предкульминационный день перед светлым праздником Пасхи. В Великую субботу,   согласно канону,  вспоминают нахождение Иисуса Христа в...
 
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