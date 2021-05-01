«За БЧБ-цветы в волосах камеру расформировали». Правозащитницу поставили на учет, как склонную к экстремизму

Источник материала: Tut.by

Правозащитницу и координатора волонтерской службы Марфу Рабкову поставили на профилактический учет как «склонную к экстремизму». Напомним, девушка находится под стражей с 17 сентября прошлого года, ей предъявлены обвинения по трем статьям УК РБ.



Марфа Рабкова

О том что Рабкову поставили на профучет, стало известно лишенному регистрации ПЦ «Весна». Правозащитники указывают, что пока не знают, каким образом это скажется на условиях пребывания Марфы в СИЗО-1, где она находится уже восьмой месяц.

Ранее правозащитница Татьяна Гацура-Яворская рассказала, что 25 марта Марфа Рабкова вместе с сокамерницами отпраздновала День воли, надев белый одежды и вплетя в волосы бело-красно-белые бумажные цветы. После этого камера была расформирована. Позже «Весне» стало известно, что двоих девушек поместили в карцер на 5 и 10 суток.

В последнее время появляется все больше информации, что на профилактический учет ставят осужденных и задержанных по политическим мотивам. Так, аналогичный статус несколько дней назад присвоен и нашей коллеге Катерине Борисевич.

Правозащитница Марфа Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года, а в СИЗО-1 содержится с 19 сентября. Она обвиняется по трем статьям УК: ч. 3 ст. 293 (Обучение или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках, либо финансирование этой деятельности), ч. 3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды к власти группой невыясненных лиц) и ч. 2 ст. 285 (Участие в преступной организации). По этим статьям Марфе грозит до 12 лет лишения свободы.

Рабковой несколько раз продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей. Последний раз — до 19 июня 2021 года.

В поддержку Марфы Рабковой и с требованием ее немедленного освобождения высказались международные правозащитные организации: Amnesty International , Front Line Defenders , Обсерватория по защите правозащитников (партнерство Всемирной организации против пыток и FIDH).