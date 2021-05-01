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«За БЧБ-цветы в волосах камеру расформировали». Правозащитницу поставили на учет, как склонную к экстремизму
01.05.2021 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правозащитницу и координатора волонтерской службы Марфу Рабкову поставили на профилактический учет как «склонную к экстремизму». Напомним, девушка находится под стражей с 17 сентября прошлого года, ей предъявлены обвинения по трем статьям УК РБ.
О том что Рабкову поставили на профучет,
Ранее правозащитница
В последнее время появляется все больше информации, что на профилактический учет ставят осужденных и задержанных по политическим мотивам. Так, аналогичный статус несколько дней назад
Правозащитница Марфа Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года, а в СИЗО-1 содержится с 19 сентября. Она обвиняется по трем статьям УК: ч. 3 ст. 293 (Обучение или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках, либо финансирование этой деятельности), ч. 3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды к власти группой невыясненных лиц) и ч. 2 ст. 285 (Участие в преступной организации). По этим статьям Марфе грозит до 12 лет лишения свободы.
Рабковой несколько раз продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей. Последний раз — до 19 июня 2021 года.
В поддержку Марфы Рабковой и с требованием ее немедленного освобождения высказались международные правозащитные организации:
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«За БЧБ-цветы в волосах камеру расформировали». Правозащитницу поставили на учет, как склонную к экстремизму
Напомним, девушка находится под стражей с 17 сентября прошлого года, ей предъявлены обвинения по трем статьям УК РБ.
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