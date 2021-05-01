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Тематические показы программ в день Пасхи
01.05.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Общереспубликанская молитва на первой кнопке.
Продолжатся показы тематических программ и в день Пасхи.
2 мая в 6 утра владыка Вениамин выступит с обращением на Светлое Христово Воскресение. Слово - на первой кнопке.
Днем у зрителей будет возможность понаблюдать за монастырской жизнью изнутри. "Один день" в Спасо-Евфросиниевском монастыре Полоцка - на "Беларусь 1" в воскресенье после обеда.
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Общереспубликанская молитва на первой кнопке. "Беларусь 1" покажет прямую трансляцию из минского Свято-Духова кафедрального собора. Службу проведет митрополит...
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