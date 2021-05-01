Тематические показы программ в день Пасхи

Источник материала: БT

Общереспубликанская молитва на первой кнопке. "Беларусь 1" покажет прямую трансляцию из минского Свято-Духова кафедрального собора. Службу проведет митрополит Вениамин.

Продолжатся показы тематических программ и в день Пасхи.



2 мая в 6 утра владыка Вениамин выступит с обращением на Светлое Христово Воскресение. Слово - на первой кнопке.



В 8:20 пасхальный эфир продолжит телеканал "Беларусь 3" . В проекте "Размовы пра духоўнае" - подробный ликбез о празднике Пасхи.

Днем у зрителей будет возможность понаблюдать за монастырской жизнью изнутри. "Один день" в Спасо-Евфросиниевском монастыре Полоцка - на "Беларусь 1" в воскресенье после обеда.





