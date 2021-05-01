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Тематические показы программ в день Пасхи

01.05.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Общереспубликанская молитва на первой кнопке. "Беларусь 1" покажет прямую трансляцию из минского Свято-Духова кафедрального собора. Службу проведет митрополит Вениамин. 

Продолжатся показы тематических программ и в день Пасхи.

2 мая в 6 утра владыка Вениамин выступит с обращением на Светлое Христово Воскресение. Слово - на первой кнопке.

В 8:20 пасхальный эфир продолжит телеканал "Беларусь 3". В проекте "Размовы пра духоўнае" - подробный ликбез о празднике Пасхи. 

Днем у зрителей будет возможность понаблюдать за монастырской жизнью изнутри. "Один день" в Спасо-Евфросиниевском монастыре Полоцка - на "Беларусь 1" в воскресенье после обеда.



 
 
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Общереспубликанская молитва на первой кнопке. "Беларусь 1" покажет прямую трансляцию из минского Свято-Духова кафедрального собора. Службу проведет митрополит...
 
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