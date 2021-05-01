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А. Субботин в проекте "Вопрос номер один": Цены на тушку птицы пока расти не будут

01.05.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Цены на тушку птицы не растут и пока расти не будут. Об этом в эксклюзивном интервью проекту АТН "Вопрос номер один" заявил вице-премьер Александр Субботин. Рост стоимости на куриное мясо наблюдается лишь на уже разделанные тушки. Впрочем, основная причина подскочивших цен - в росте себестоимости производства куриного мяса. Во всем мире выросли затраты на комбикорм и биодобавки для птицы.   

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас есть и поручение главы государства, что социально значимые товары нужно регулировать. Может, это не очень популярно с точки зрения таких вот экономических подходов, но принято сотое постановление, которое регулирует цену именно на тушку курицы. Поэтому с тех пор месяц тушка курицы не росла в цене и не растет, и пока расти не будет. Поэтому можете быть спокойны. 

Когда исчезнут памятники безхозяйственности?  Где найдутся резервы для активизации мелиорации? Работа сахарных заводов страны.  На самые актуальные темы недели  говорим в проекте АТН  "Вопрос номер один". Гость программы - вице-премьер  Александр Субботин. Смотрите сегодня в 19:00 на "Беларусь 1".

Другие выпуски программы "Вопрос номер один" смотрите здесь

 
 
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Цены на тушку птицы не растут и пока расти не будут. Об этом в эксклюзивном интервью проекту АТН "Вопрос номер один" заявил вице-премьер Александр Субботин. Рост...
 
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