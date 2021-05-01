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Уикенд под знаком полезных инициатив! Сегодня в агрогородке Колодищи состоится фестиваль сельского бизнеса "Вяснадар у гасцях у тутэйшай гаспадаркі". Место проведения - площадка возле инкубатора малого предпринимательства в самом поселке. Для того чтобы стать участником, нужно быть фермером или владельцем личного подсобного хозяйства. А также пчеловодом либо ремесленником. Кроме того, гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести продукцию от гастроэнтузиастов из разных уголков Беларуси. Добавим, что вход свободный.

Марина Найдович, директор дирекции инкубатора малого предпринимательства ЗАО "МАП ЗАО":



Владельцы личных подсобных хозяйств представят сыры домашнего производства. Будет мясная продукция, овощи, зелень. И то, что все ждут, - это посадочный материал. Например, будет предприятие (что новое для нашего фестиваля), которое предложит корма. Для кроликов, птицы.





Отдельное направление презентуют на фестивале кролиководы .





