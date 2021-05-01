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Массовый пикет прошел у здания американского посольства в Минске

01.05.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока белорусы мирно трудятся на будущее страны сообща, неправомерные решения отдельных стран нарушают трудовые права наших граждан. Работники всех отраслей экономики выступили с требованием отменить незаконные санкции. Массовый пикет прошел сегодня у здания американского посольства в Минске.

Массовый пикет прошел у здания американского посольства в Минске

Пикет  против дискриминационных мер, принятых властями США в отношении ряда белорусских предприятий. Символично, что рабочие вышли именно сегодня, 1 Мая, когда трудящиеся всего мира выступают за основополагающее право человека на достойный труд без искусственных ограничений. Добавим, что санкции могут затронуть интересы более 35 тысяч человек. Это работники предприятий нефтехимического комплекса, а также их семьи.

Сегодня от имени 15 отраслевых профсоюзов, в составе которых люди из всей страны, направлено обращение непосредственно в Администрацию Президента США. Реакция Штатов покажет, насколько важны для демократической Америки интересы простых белорусов.

Вам также может быть интересно, что возле посольства США собралась молодежь осудить вмешательство во внутренние дела Беларуси 

 
Теги: Минск
 
 
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Пока белорусы мирно трудятся на будущее страны сообща, неправомерные решения отдельных стран нарушают трудовые права наших граждан. Работники всех отраслей...
 
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