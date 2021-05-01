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Массовый пикет прошел у здания американского посольства в Минске
01.05.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пока белорусы мирно трудятся на будущее страны сообща, неправомерные решения отдельных стран нарушают трудовые права наших граждан. Работники всех отраслей экономики выступили с требованием отменить незаконные санкции. Массовый пикет прошел сегодня у здания американского посольства в Минске.
Пикет против дискриминационных мер, принятых властями США в отношении ряда белорусских предприятий. Символично, что рабочие вышли именно сегодня, 1 Мая, когда трудящиеся всего мира выступают за основополагающее право человека на достойный труд без искусственных ограничений. Добавим, что санкции могут затронуть интересы более 35 тысяч человек. Это работники предприятий нефтехимического комплекса, а также их семьи.
Сегодня от имени 15 отраслевых профсоюзов, в составе которых люди из всей страны, направлено обращение непосредственно в Администрацию Президента США. Реакция Штатов покажет, насколько важны для демократической Америки интересы простых белорусов.
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Пока белорусы мирно трудятся на будущее страны сообща, неправомерные решения отдельных стран нарушают трудовые права наших граждан. Работники всех отраслей...
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