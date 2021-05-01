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Православные в ожидании Пасхи. Прямое включение из Свято-Духова кафедрального собора Минска

01.05.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас по всей стране открыты более 1600 православных приходов. Всего же к этой конфессии себя относят порядка четырех с половиной миллионов жителей республики. Главная пасхальная служба по традиции состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Там работает и наша съемочная группа. 

На прямой связи со студией Инна Пилевич

Добрый день. Ох, как щекочут мне сейчас нос ароматы, которые доносятся из корзинок прихожан. Буквально час назад здесь, у стен Свято-Духова кафедрального собора, началось освящение куличей, пасх и яиц. Это традиционные пасхальные угощения, каждое из которых несет определенную символику. К примеру, окрашенные яйца верующие считают знаком зарождения новой жизни. Правда, вкусить все это можно будет лишь завтра за праздничным столом. 


Сегодня - последний день поста. Он длится уже 40-й день и является своеобразной подготовкой к Воскресению Христову.  Перед праздником люди стремятся очиститься не только  физически, но и духовно. В эти минуты в храме служат священники, у верующих еще есть возможность исповедоваться перед главной праздничной службой. 

Канун Пасхи именуют Великой или Страстной субботой

Это скорбный день: сегодня вспоминают жизнь, страдания и смерть Иисуса, который принес себя в жертву за грехи и воскрес. Вообще, Пасху православные христиане называют торжеством из торжеств. Тем самым они подчеркивают статус праздника, который дает человечеству веру в спасение. Главное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется в полночь. Его возглавит митрополит Вениамин. 

Православные в ожидании Пасхи. Прямое включение из Свято-Духова кафедрального собора Минска

Уже по завершении верующие смогут приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!", а в ответ говорить - "Воистину воскрес!". Православные христиане празднуют Пасху целых 7 дней, каждый их которых именуется светлым. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас по всей стране открыты более 1600 православных приходов. Всего же к этой конфессии себя относят порядка четырех с половиной миллионов жителей республики....
 
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