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С 1 мая в Беларуси вступает в силу ряд изменений в социальной сфере
01.05.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С сегодняшнего дня - новый бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения он составит 273 рубля и 27 копеек. И это плюс 4 % к прежнему размеру. Новая величина будет действовать 3 месяца - до конца июля.
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С сегодняшнего дня - новый бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения он составит 273 рубля и 27 копеек. И это плюс 4 % к прежнему размеру. Новая величина...
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