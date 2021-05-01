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Как у минских православных храмов освящают пасхальную еду
01.05.2021 15:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящее воскресенье, 2 мая, православные будут праздновать Пасху. Накануне верующие идут в храмы, чтобы освятить куличи и яйца. Людей, по ощущениям, в этом году меньше, чем предыдущие годы. По всей видимости, из-за пандемии. Многие верующие приходят в масках, а священники стараются чаще выходить освящать еду, чтобы не было большого скопления людей. В нашем фоторепортаже — как сегодня проходило освящение даров в минских православных храмах.
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В нашем фоторепортаже - как сегодня проходило освящение даров в минских православных храмах.
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