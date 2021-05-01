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«Витя подавился яйцом и потерял все навыки». История матери, чей сын пережил клиническую смерть

01.05.2021 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще в роддоме Наталье сказали: «Это Ваш крест на всю жизнь». Витя родился с задержкой психомоторного развития. Мальчик обслуживал себя сам, много улыбался и старался помогать своим родителям. Но отличался от большинства. Из-за своих психических особенностей, Витя учился и жил в специальном интернате. Там и произошел несчастный случай. Парню было 17 лет, после прогулки дети пошли в столовую, там Витя взял яйцо и… подавился. Скорая ехала около 30 минут, произошло кислородное голодание. Витя пережил клиническую смерть, впал в кому и Наталье сразу же сказали, что последствия будут тяжелыми: сын потеряет все навыки. Женщине казалось, что жизнь окончена, что выйти из состояния неизвестности уже невозможно. Но Наталья поверила в себя, поверила в людей вокруг и продолжила жизнь, приняв непростую ситуацию. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

 
 
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