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На 2 мая в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
01.05.2021 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях 2 мая, в воскресенье. На этот день объявлен оранжевый уровень опасности,
«Днем 2 мая по западу страны во многих районах, на остальной территории местами ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 15−20 м/с, — сообщает Белгидромет Минприроды. — 3 мая сохранится ветреная и дождливая погода».
На 2 мая объявлен оранжевый уровень опасности.
В Минске прогнозирует преобладание облачной погоды, временами дождь (вероятность осадков ночью 60−70%, днем 80−90%). Температура воздуха ожидает +10…+12°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
В Гомеле температура воздуха прогнозируется на уровне +19…+21°C, в Бресте — +14…+16°C, в Витебске — +11…+13°C, в Гродно — +10…+12°C, в Могилеве — +12…+14°C.
Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:
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Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях 2 мая, в воскресенье.
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