На 2 мая в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях 2 мая, в воскресенье. На этот день объявлен оранжевый уровень опасности, передает Белгидромет Минприроды.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Днем 2 мая по западу страны во многих районах, на остальной территории местами ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 15−20 м/с, — сообщает Белгидромет Минприроды. — 3 мая сохранится ветреная и дождливая погода».

На 2 мая объявлен оранжевый уровень опасности.

В Минске прогнозирует преобладание облачной погоды, временами дождь (вероятность осадков ночью 60−70%, днем 80−90%). Температура воздуха ожидает +10…+12°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Гомеле температура воздуха прогнозируется на уровне +19…+21°C, в Бресте — +14…+16°C, в Витебске — +11…+13°C, в Гродно — +10…+12°C, в Могилеве — +12…+14°C.

Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:

по возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться подальше от окон;

максимально отключить электроприборы;

тем, кто находится на улице, постараться выбрать укрытие, но только не под деревьями;

автомобилистам рекомендуется прекратить движение и закрыть окна.