В швейцарском Базеле нашли необычный способ борьбы с попрошайками

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Власти швейцарского Базеля предложили необычную сделку попрошайкам, сообщает Basler Zeitung.

Как рассказал изданию представитель местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза, попрошайкам предлагают подписать обязательство. Подписав соглашение, они получают билет до любого города в Европе, однако назад вернуться не могут, как минимум, в течение установленного отрезка времени.

Если же попрошайки нарушат договор, то их будет ждать депортация.

Базель расположен на северо-западе Швейцарии и является третьим по величине городом страны. Всего в нем проживает около 170 тысяч человек.