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В швейцарском Базеле нашли необычный способ борьбы с попрошайками

01.05.2021 17:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Власти швейцарского Базеля предложили необычную сделку попрошайкам, сообщает Basler Zeitung.

Как рассказал изданию представитель местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза, попрошайкам предлагают подписать обязательство. Подписав соглашение, они получают билет до любого города в Европе, однако назад вернуться не могут, как минимум, в течение установленного отрезка времени.

Если же попрошайки нарушат договор, то их будет ждать депортация.

Базель расположен на северо-западе Швейцарии и является третьим по величине городом страны. Всего в нем проживает около 170 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти города предлагают заключить попрошайкам соглашение, однако новая инициатива вряд ли понравится другим странам Европы.
 
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