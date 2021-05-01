В Гродно дан старт трудовому семестру для студенческих отрядов

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Трудовые путевки получили ребята из высших и средних специальных учебных заведений города. Желание с пользой провести летние каникулы выразили уже более 700 человек. Набор в стройотряды продолжается. В этом году для гродненской молодежи подготовили около тысячи рабочих мест. Это строительная, сельскохозяйственная, медицинская и педагогическая сферы.

Петр Косицкий, первый секретарь Гродненского городского комитета БРСМ:



Отряды будут работать, как на всебелорусской молодежной стройке в молодежном проекте "Атлант" в Минске. Будут работать и на областной молодежной стройке на строительстве онкодиспансера. Сельскохозяйственные отряды у нас тоже очень хорошо представлены в городе Гродно.











Сезон фонтанов открылся в Гродно



Праздник труда в Гродно ознаменовался еще и открытием сезона фонтанов. В центральном парке начал работу самый большой из них. Планируется, что работать он будет до октября.





