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Патриотический автопробег с участием военной техники проходит в Витебской области

01.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Автопробег с участием военной техники проходит в Витебской области. Он посвящен 80-летию первых оборонительных боев на Дисненском рубеже и памяти воинов 302 стрелкового полка 29-й стрелковой Полоцкой дивизии, которые погибли при освобождении Миорского и Браславского районов. В самом маленьком городе Беларуси - Дисне - состоялся митинг. К братской могиле советских воинов возложили цветы. Участники автопробега заложили Аллею Памяти.  В годы Великой Отечественной этот населенный пункт сильно пострадал, фашисты  организовали гетто, где издевались и расстреливали мирное население. 

Патриотический автопробег с участием военной техники проходит в Витебской области

Игорь Кузнецов, председатель Миорского райисполкома:

Наш долг, чтобы наши дети, внуки и правнуки об этом знали. Если они будут знать и помнить, то я уверен, что таких трагических событий больше не будет никогда. 

Финальной точкой автопробега станет агрогородок Друя.  Здесь состоится митинг и праздничный концерт.

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Автопробег с участием военной техники проходит в Витебской области. Он посвящен 80-летию первых оборонительных боев на Дисненском рубеже и памяти воинов 302...
 
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