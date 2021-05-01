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Украинский блогер после опроса работников Беларуськалия разрушил фейки о ситуации в стране

01.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Два с половиной часа общения и нарочито провокационные вопросы. Украинский блогер Дмитрий Высоцкий провел опрос работников Беларуськалия о ситуации в стране и беглых оппозиционерах. Итог,  правда, разрушает фейки. Все деструктивные сообщения так называемой независимой прессы и экстремистских телеграм-каналов  - сплошная ложь. Вот мнение только некоторых  опрошенных белорусов. 

Впрочем, этот опрос никогда не запостят себе псевдолибералы. В комментариях к видео пользователи отмечают ухоженность территории и сравнивают картинку с некогда преуспевающими предприятиями Украины. Жаль, что сейчас они уже выглядят, как декорации к постапокалиптическому фильму ужасов.



 
 
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Два с половиной часа общения и нарочито провокационные вопросы. Украинский блогер Дмитрий Высоцкий провел опрос работников Беларуськалия о ситуации в стране и...
 
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