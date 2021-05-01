Сезон фонтанов в Минске: запустили светомузыкальные гейзеры на Свислочи

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Столичные фонтаны проснулись после зимней спячки. В Минске их установлено более 30. Все водные конструкции очистили от мусора и песка. Фонтан в Александровском сквере 1874 года, гейзер у Дворца Республики, поющие фонтаны на проспекте Победителей - все аквакомпозиции работают на полную мощность. После проверки синхронной работы систем запустили и светомузыкальные гейзеры на Свислочи.

Илья Цветков посмотрел на работу гидротехники изнутри.



Старейший фонтан в Александровском сквере, установленный в Минске еще 1874 году, гейзер у Дворца Республики, поющие фонтаны на проспекте Победителей, скульптура у Комаровского рынка, композиция "Венок" в парке имени Янки Купалы и водные каскады напротив театра оперы и балета. Все эти искусственные источники работают на полную мощность и радуют прохожих.



Каждый фонтан - настоящее произведение искусства и образец инженерной мысли. Так, к примеру, все техническое оборудование гейзера на улице Пулихова находится под землей.









Эта композиция, кстати, совсем новая. Ее установили в прошлом году. Фонтан работает в обычном режиме днем, а вечером загорается подсветка. Издалека акваинсталляция напоминает разноцветный лабиринт, струи воды переплетаются на высоте трех метров.



Минск украшают более 30 крупных фонтанов



Всего в городе более 30 крупных фонтанов и составных сложных композиций. Каждый из них имеет свою техническую начинку и работает по отдельному таймингу.



Василий Бахар, начальник участка эксплуатации городских фонтанов УП "Минскзеленстрой":



Грицевца, Пушкинская, Партизанский проспект, Дворец спорта - это простейшие фонтаны. Дальше уже идут посложнее - с контроллерами, которые следят за пуском струй автоматически. И дальше - наиболее сложные вещи, такие как на Жасминовой и на Свислочи.



Фонтан на воде в центре города стал настоящей достопримечательностью. Гидропредставления он генерирует самостоятельно. Алгоритм синхронной подачи воды, музыки и света заложен в программу.



Василий Бахар, начальник участка эксплуатации городских фонтанов УП "Минскзеленстрой":

Вот здесь мы автоматически выставляем скорость и напор воды. Дальше можем запрограммировать вот таким образом лазер, подсветку. Можем все сделать вручную, настроив каждый параметр отдельно.





Водные инсталляции оснащены датчиками, которые контролируют выпадение осадков и выключают фонтаны во время дождя. Инженеры следят и за порывами ветра, регулируя силы аквапотоков. Композиции по всему городу уже ждут посетителей. Режим работы в будние дни - с 9 до 22 часов. В выходные и праздничные - с 8 до 23.



