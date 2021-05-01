Источник материала: БT

Мощный ответ всем недоброжелателям, тем, кто пытается запугать, сломить и даже угрожает убийством, попыткой государственного переворота и блэкаутом. Нам бросили вызов - и мы его приняли! В ответ на деструктивные действия свое обращение записали белорусские силовики.

"Мы защитим свою страну, свой народ, своего Президента, чего бы это ни стоило"











