Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок

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Зеленый свет Детской железной дороге. Сегодня она открыла свой летний сезон. Первый "Столичный экспресс" отправился в путь по маршруту от станции Заслоново до Соснового бора. Для локомотивной бригады эта поездка - дебют. Управление поездом доверили помощнику и машинисту, которые получили права накануне старта сезона.

Роман Усс, начальник смены № 2 Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:



Естественно, волнительно. Все-таки 66-й сезон. 66 лет со дня открытия. И мне выпала такая честь - проехать первый рейс. Я уже достаточно опытный, я так считаю. И я уже привык к нашему тепловозу, к нашей детской железной дороге. Да, мне было легко.





Валерий Савич, начальник Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:



На детской железной дороге на сегодняшний день занимаются более 450 детей, изучают основные профессии железнодорожного транспорта. В этом сезоне, конечно, будут действовать небольшие ограничения. Обязательный 100-процентный масочный режим и 50-процентная рассадка в составе детской железной дороги.

Детская железная дорога - это кузница кадров для большой магистрали. Особое внимание уделили безопасности.





