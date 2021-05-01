Верующие освящают пасхальные угощения. Прямое включение из Свято-Духова кафедрального собора Минска

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Сегодня в стране открыты более 1600 православных приходов. Всего же к этой конфессии себя относят порядка четырех с половиной миллионов жителей республики. Главная пасхальная служба по традиции состоится в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Там продолжает работать наша съемочная группа.

На прямой связи со студией Инна Пилевич.



Добрый день. Верхний город столицы буквально окутан ароматом предстоящего праздника. Нос щекочут ароматы свежеиспеченных куличей. В эти минуты тысячи верующих направляются в Свято-Духов кафедральный собор, чтобы освятить лукошки, полные праздничных яств.



Именно эти угощения по традиции должны стать первой пищей по окончании строгого 40-дневного поста. В них зашифрован глубокий смысл. Так, яйцо символизирует жизнь, возрождение. Кулич напоминает нам о хлебе, который Иисус Христос разделил с учениками после своего Воскресения. А вот творожную пасху готовят в виде усеченной пирамиды - как знак Гроба Господнего.









Страстная суббота для православных христиан - скорбный день. Верующие вспоминают телесное погребение Иисуса Христа и сошествие его в ад. По этой причине канун Пасхи называют временем тишины. Сегодня принято отказаться от тяжелой работы и посвятить себя молитве и приятным предпраздничным хлопотам.



Освящение пасхальных угощений в Свято-Духовом кафедральном соборе будет длиться до 9 часов вечера. Затем здесь в полночь начнется праздничное богослужение, которое возглавит митрополит Вениамин.





