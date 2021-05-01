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Автопробег "Дорогами войны - дорогами Победы" по памятным местам Миорского и Браславского районов

01.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока одни пытаются переписать историю, жители северного региона Беларуси сегодня стали участниками настоящего патриотического автопробега военной техники. В маршруте памятные места Миорского и Браславского районов. Идею пройти дорогами Победы активно поддержали школьники и кадеты. Марина Романовская продолжит.

Дисненский рубеж. С начала первых оборонительных боев прошло 80 лет. И сегодня у мемориалов Великой Отечественной внуки и правнуки тех, кто завоевал победу. Историю этого места в Миорском районе знает каждый школьник. Сегодня они вместе со взрослыми возложили цветы к памятному знаку 126-й стрелковой дивизии.

Некоторое время 126-я стрелковая дивизия считалась уничтоженной в боях. Однако соединение дошло до этой местности - недалеко от Дисны. И в 1941 бойцы дали серьезный отпор врагу.

С Дисненского рубежа стартовал и масштабный автопробег. Идею местного предпринимателя поддержали сотни земляков и жители других регионов. В маршруте автопробега - места кровопролитных боев. Первой идет военная техника, присоединяются легковые машины и автобусы.

Самый маленький город Беларуси - Дисна. В годы Великой Отечественной здесь было гетто. С мирными людьми фашисты расправлялись с особой жестокостью.

Ирина Свирко, жительница г. Дисны:
Второй раз принимаю участие в этом мероприятии. И это очень интересно для молодого поколения, чтобы показать им, какие страшные события происходили в годы войны

Игорь Кузнецов, председатель Миорского райисполкома: 
Наш долг, чтобы наши дети, внуки и правнуки об этом знали. Если они будут знать и помнить, то я уверен, что таких трагических событий больше не будет никогда

Аллея у братской могилы


Сегодня рядом с братской могилой советских воинов участники автопробега заложили аллею. А еще пообещали всегда помнить, какой ценой досталась победа.

Автопробег прошел по следам 302-го стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии, которая принимала участие в освобождении региона. Каждая точка маршрута - это особая история. Здесь погибали солдаты и офицеры, мирные жители. Самые ожесточенные бои проходили вдоль Западной Двины.

Сергей Жабенок, подполковник запаса:
Враги цеплялись за каждый клочок земли, большой кровью освобождали эту нашу территорию

В каждом населенном пункте колонну встречали местные жители. Обязательная остановка в деревне Тычки. 5 июля 1944 здесь шел неравный бой. Тогда примером отваги для сослуживцев стал старшина Виктор Бабичев. Он был тяжело ранен, но поле боя не покинул. За мужество и героизм Виктору Бабичеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Александр Грецкий, житель г. Миоры:
Патриотизм - это одно из главных чувств в воспитании подрастающего поколения, молодежи, чтобы мы не забывали о том, что было

Также многолюдно у мемориалов по всей стране будет и в День Победы. Потому что память о Великой Отечественной нас объединяет.

 
 
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Пока одни пытаются переписать историю, жители северного региона Беларуси сегодня стали участниками настоящего патриотического автопробега военной техники. В...
 
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