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Александр Субботин: Попытка покушения на человека не имеет никакого оправдания

01.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Попытка покушения на убийство любого человека не имеет никакого оправдания и не подпадает ни под какие общечеловеческие ценности. Категорически это все достойно осуждения. Об этом в эксклюзивном интервью в проекте АТН "Вопрос номер один" заявил вице-премьер Александр Субботин, комментируя попытку госпереворота в стране и готовящееся покушение на главу государства.

Ни о каком банкротстве белорусских сахарных заводов речи не идет

Развенчал вице-премьер и фейк о якобы бедственном положении в сахарной отрасли. Ни о каком банкротстве белорусских сахарных заводов речи не идет. Наоборот, увеличиваются площади под сахарную свеклу. И в этом году хотим собрать 5 миллионов тонн корнеплодов. Что же касается информационных вбросов в деструктивных телеграм-каналах по поводу ухудшения экономического состояния предприятий, как и массового увольнения людей, они не соответствуют действительности. При этом вице-премьер подчеркнул: специфика производства сахара носит сезонный характер. Кроме того, сейчас цены на сахар постепенно растут. А весь объем сладкого продукта, который имеется сейчас на складах фактически, зафрахтован.

"Вопрос номер один" на YouTube-канале АТН

О перспективных рынках, проблемных сторонах АПК, острых вопросах по ценам на птицу и работе сахарных заводов страны. Полную версию проекта "Вопрос номер один" с Александром Субботиным смотрите на YouTube-канале АТН.

 
 
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Попытка покушения на убийство любого человека не имеет никакого оправдания и не подпадает ни под какие общечеловеческие ценности. Категорически это все достойно...
 
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