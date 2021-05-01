Праздничная атмосфера царила у минского Свято-Духова кафедрального собора в Великую субботу

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Сегодня у православных христиан Страстная или Великая суббота. Так именуют канун Пасхи.

Это один из ключевых христианских праздников. Встретить торжество предстоящей ночью готовятся около четырех с половиной миллионов белорусов. Этот день верующие традиционно проводят в праздничных хлопотах: готовят угощения, наводят порядок, посещают церкви. Какая атмосфера сегодня царила у самого главного храма страны - Свято-Духова кафедрального собора - репортаж Инны Пилевич.

В ожидании Воскресения Христова



Испечь ароматный кулич, приготовить творожную пасху, покрасить яйца - все это сложить в красиво украшенную корзинку и отправиться в церковь освящать. Приятные семейные хлопоты по подготовке к Пасхе, в которые вовлечены все поколения. Когда даже самые маленькие знают, как превратить простое яйцо в праздничное.

Освящать угощения в Свято-Духовом кафедральном соборе начали в 11 часов утра. Чтобы места хватило всем, столы расставили прямо на улице у стен святыни. Верхний город погрузился в пасхальные ароматы.

Верующие позволят себе угощения из корзинок лишь завтра. По традиции они станут первой пищей по окончании строгого поста. Каждое блюдо имеет глубокий смысл. Так, яйцо символизирует жизнь, возрождение. Кулич напоминает о хлебе, который Иисус Христос разделил с учениками после своего Воскресения.

Освятить праздничные угощения можно будет и завтра - непосредственно в сам праздник. Это будет доступно здесь, в Свято-Духовом кафедральном соборе, уже в 7 утра в ходе ранней божественной литургии.

У православных - Великая суббота

Канун Пасхи именуют Великой или Страстной субботой. А еще - Тихой. Верующие стремятся оставить все земные дела, исповедоваться в преддверии праздника. Скорбный день - сегодня вспоминают жизнь, страдания и смерть Иисуса, который принес себя в жертву за человеческие грехи и воскрес. Вообще, Пасху православные христиане называют торжеством из торжеств. Тем самым они подчеркивают статус праздника, который дает человечеству веру в спасение.

Пасхальное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска



В полночь - кульминационный момент. В Свято-Духов кафедральный собор из Иерусалима будет доставлена частичка Благодатного огня. Также начнется главное праздничное богослужение. Его возглавит митрополит Вениамин. Вместе в молитве православные христиане встретят этот трепетный момент. Здесь и в еще 1600 приходах по всей стране. И уже по завершении верующие поприветствуют друг друга словами "Христос воскрес!".