Благодатный огонь спецрейсом из Иерусалима доставили в Беларусь

Источник материала: БT

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Событие по традиции предваряют многочасовые молитвы верующих на разных языках. Увидеть таинство приходят десятки тысяч паломников. Но из-за пандемии в этом году власти запретили доступ на церемонию иногородним.

Благодатный огонь спецрейсом доставили и в Беларусь. Для перевозки используют специальные лампады, не позволяющие святому пламени затухнуть даже при резких перепадах давления. Конструкция легко выдерживает даже сильные перепады давления и не дает пламени погаснуть.







В 23:40 Благодатный огонь привезут в Свято-Духов кафедральный собор Минска, пасхальное богослужение в котором возглавит Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.