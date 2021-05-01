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Благодатный огонь спецрейсом из Иерусалима доставили в Беларусь

01.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Событие по традиции предваряют многочасовые молитвы верующих на разных языках. Увидеть таинство приходят десятки тысяч паломников. Но из-за пандемии в этом году власти запретили доступ на церемонию иногородним.

Благодатный огонь спецрейсом доставили и в Беларусь. Для перевозки используют специальные лампады, не позволяющие святому пламени затухнуть даже при резких перепадах давления. Конструкция легко выдерживает даже сильные перепады давления и не дает пламени погаснуть.

Благодатный огонь спецрейсом из Иерусалима доставили в Беларусь

В 23:40 Благодатный огонь привезут в Свято-Духов кафедральный собор Минска, пасхальное богослужение в котором возглавит Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Событие по традиции предваряют многочасовые молитвы верующих на разных языках. Увидеть таинство приходят десятки тысяч...
 
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