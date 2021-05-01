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Беларусь оказалась опутанной сетью группировок анархистов. Они вооружены, обучены и готовы к радикальным действиям. Как ГУБОПиК потянул за нитку анархистского движения, а распутал целый клубок. Людмила Гладкая подготовила цикл авторских рубрик "Площадка", где раскроет замыслы и лица преступников. Первый выпуск прямо сейчас.

Вся страна оказалась опутанной сетью связанных между собой анархистских группировок. Они готовы к радикальным действиям, имеют четкую иерархию, роли, организацию

Потянув за одну ниточку анархистского движения лишь в одном регионе, оперативники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД увидели такую картину: вся страна оказалась опутанной сетью, считай, готовых групп боевиков. Не исключаю, что эти ячейки должны были стать той самой боевой силой в заговоре против белорусского лидера, о которой обмолвились задержанные недавно в Москве Федута и Зенкович.



В 2017 году под черными знаменами анархистов по всей стране прокатились протестные акции. Распутывая этот клубок, сотрудники ГУБОПиК уже не сомневались: в стране действуют связанные между собой анархистские группировки. Они готовы к радикальным действиям, имеют четкую иерархию, роли, организацию. Достаточно было отдать приказ. Связь - только через личные контакты, переписка зашифрована. Боевое слаживание, тренировки проходили в основном в лесах. Выпускались обучающие видеоролики и методички, в том числе по изготовлению взрывчатки, "коктейлей Молотова", как противодействовать силовикам.



Ниточки от каждого регионального движения вели прямиком в головную структуру в Минске. Именно там подбирали кадры, растили лидеров для регионов, обучали их, строили планы и координировали их выполнение, распределяли финансы. Во главе стояло "Революционное действие" - одна из самых радикально настроенных группировок, ставящих перед собой целью свержение действующей власти силовым путем.



О себе организаторы РД писали так: "Наша абсолютная цель - достижение анархистского общества. Наше решение - самоуправление!"

Именно такие группировки на улице задают тон и агрессивное настроение толпе. Сторонников вербуют через соцсети, потом - персональное "собеседование"



Именно такие группировки на улице задают тон и агрессивное настроение толпе. Сторонников анархистского движения ищут в основном через соцсети. Цель - молодежь 14-20 лет. Сначала личности молодых людей анализируют через страницы в соцсетях, затем - при персональном "собеседовании".

Они, как правило, становились, извините, мясом, расходным материалом. Для них итогом участия в движении всегда становилась в лучшем случае административка, в худшем - колония.

Отдельные боевики держались в тени. Например, минчанин подпольно приторговывал вещами, а официально числился подсобным рабочим в одном из минских яслей-садов. Что мешало в нужный момент включить такого "спящего" и устроить теракт, взять детей в заложники?

Информационное сопровождение сети анархистов, помимо своих телеграм-каналов и страниц в соцсетях, оказывали площадки вроде экстремистских каналов и других сетевых ресурсов. Также у движения свой общак. Деньги поступали как через сборы внутри структуры, так и из-за границы.

Информационное сопровождение оказывали экстремистские телеграм-каналы, другие сетевые ресурсы





В преддверии попытки "беломайдана" анархия задействовала силовой ресурс. В эту сеть входил, к примеру, известный анархист Игорь Олиневич. Тот самый, группировку которого пограничники блокировали рядом с Украиной в октябре прошлого года. Среди задержанных - четверо радикалов. Один был осужден за экстремистские преступления, другой находился в розыске. Третий - участник киевского Майдана - депортирован из России в Беларусь. Еще одного в 2012-м задерживали на подъезде к Минску с самодельным взрывным устройством. Группировка готовилась, вооружалась, имела диверсионную подготовку, навыки обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчаткой. И это была далеко не единственная группа боевого крыла созданной сети.



Подготовка к выборам в Беларуси велась с 2017 года. Анархисты уже тогда говорили, что будет "очень горячий год". Обсуждались цели, задачи, координация.



В стране были сформированы готовые боевики, лидеры террористических организаций, идеология, методы, структура, тактика именно террористических группировок



Главное в этой истории то, что в стране были сформированы готовые боевики, лидеры террористических организаций. Идеология, методы, структура, тактика именно террористических группировок. Благодаря современным технологиям группировок куда более опасных, чем прежде. В следующий раз мы раскроем имена преступников и покажем их лица.