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Проект "Диспозиция" о марше националистов в Киеве

01.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А это Украина, где сиюминутные интересы вновь одержали верх над правдой и здравым смыслом. В Киеве громко отметили 78-летие дивизии СС "Галичина". Глумление над памятью о миллионах жертв никто не пресек. Как издевательство прозвучало и решение мэра Кличко произвести ко Дню Победы выплаты, в том числе участникам Майдана и операции в Донбассе. Об обелении зла - в проекте "Диспозиция".

 
 
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А это Украина, где сиюминутные интересы вновь одержали верх над правдой и здравым смыслом. В Киеве громко отметили 78-летие дивизии СС "Галичина". Глумление над...
 
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