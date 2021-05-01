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А это Украина, где сиюминутные интересы вновь одержали верх над правдой и здравым смыслом. В Киеве громко отметили 78-летие дивизии СС "Галичина". Глумление над памятью о миллионах жертв никто не пресек. Как издевательство прозвучало и решение мэра Кличко произвести ко Дню Победы выплаты, в том числе участникам Майдана и операции в Донбассе. Об обелении зла - в проекте "Диспозиция".