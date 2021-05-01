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Комплекс Minsk World возводят с существенным опережением сроков

01.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Много хороших жилых домов, медцентры, детские сады, школы и Международный финансовый центр. Комплекс Minsk World возводят с существенным опережением сроков. Объемы растут, чтобы темпы не сбавлять, застройщик решил увеличить закупки у предприятия "Минскжелезобетон". Сколько нужно стали и бетона, чтобы построить город в городе? Ответ прямо сейчас.

Увеличение поставок наполовину - контракт из серии самых серьезных и влияющих на работу обоих предприятий. Встречу назначили прямо в комплексе Minsk World. На фундаментах предприятия "Минскжелезобетон" построены многие знаковые места в столице: Музей истории Великой Отечественной войны, Дворец Независимости. За 45 лет с его участием возведены практически все здания в столице. Сейчас материалы предприятия идут на постройку комплекса Minsk World - города в городе.

ОАО "Минскжелезобетон" поставляет застройщику широкий спектр продукции. Например, сборный железобетон - это перемычки и вентиляционные блоки, а также керамзитобетонные блоки, сваи, элементы фасадов и стен, тротуарная плитка.

Площадку комплекса Minsk World сейчас, спустя пять лет с начала строительства, просто не узнать. По всему периметру возвышаются новенькие дома - и уже сданные, и еще строящиеся. Прокладываются улицы, обустраиваются внутриквартальные территории. Работа, как заметили минчане, кипит даже ночью.

На встрече определили и новые виды продукции: арматурные каркасы. Будут поставлять и инновационную тротуарную плитку. Она продумана так, что стыки между отдельными плитками будут незаметны, что особенно удобно для велосипедистов, скейтбордистов, катания на роликах. Велодорожки в Minsk World свяжут все кварталы комплекса и станут одной из фишек проекта. Такого больше нет нигде.

 
 
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Много хороших жилых домов, медцентры, детские сады, школы и Международный финансовый центр. Комплекс Minsk World возводят с существенным опережением сроков. Объемы...
 
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