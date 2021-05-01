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Уникальные кадры о героях Соцтруда смотрите в "Главном эфире"

01.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Право на труд - одно из главных прав человека и возможность для каждого из нас оставить свой след в жизни. Первомай - День труда - не только праздник, но и возможность громко заявить о своих взглядах, что и сделали неравнодушные белорусы, выступив против санкций в адрес нашей страны.

В этом году из-за пандемии 1 Мая в Минске было решено праздновать не так массово. Но традиции, историческая память и правда не забыты.

Это эксклюзивные кадры из нашего большого материала о героях Соцтруда, который мой коллега Антон Малюта готовит к завтрашнему выпуску программы "Главный эфир".

В нем мы расскажем о старшем поколении, которое восстанавливало страну из руин после войны и преданно служило своему делу на производствах. Тех, кто работал с особой отдачей, конечно, поощряли. Серп и молот - знаменитые на весь мир символы Советского Союза - изобразили на медали, которую вручали Героям Социалистического труда. Знак особого отличия получили более 20 тысяч человек. Из них белорусов, которые до сих пор в живых, осталось совсем немного.

Обязательно посмотрите, эти искренние эмоции и ценный опыт из первых уст достойны вашего внимания.

Праздник 1 Мая - это более чем вековая история

Праздник 1 Мая - это более чем вековая история, которая берет начало в далеком 1886. Но по-настоящему массовым праздник стал в СССР. Вот кадры, к примеру, конца 80-х. И это действительно был праздник для советских трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня. До сих пор многие помнят легендарные "Мир! Труд! Май!". А еще 1 Мая считается праздником весны, светлых надежд и глубокого уважения ко всем профессиям.

Промышленность и торговля - самые популярные виды экономической деятельности в 2020 г.

А именно сегодня, в День труда, объявлено, что промышленность и торговля стали самыми популярными видами экономической деятельности в 2020 году. Такие данные содержатся в статистическом обзоре Белстата к празднику.

В экономике страны заняты 4 315 600 человек. В список наиболее популярных видов экономической деятельности среди населения вошли промышленность, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, образование, сельское, лесное и рыбное хозяйства, здравоохранение и социальные услуги. Отраслевая структура занятого населения характеризуется более высокой долей работающих в сфере услуг - удельный вес всех работающих в ней составил 61,4 %.

Рабочие против незаконных санкций

Также сегодня рабочие Беларуси, которые трудятся на будущее страны, высказали свое возмущение решениям стран, которые нарушают их трудовые права. Работники всех отраслей экономики выступили с требованием отменить незаконные санкции. Массовый пикет прошел сегодня у здания американского посольства в Минске.

Пикет против дискриминационных мер, принятых властями США в отношении ряда белорусских предприятий. Символично, что рабочие вышли именно сегодня, 1 Мая, когда трудящиеся всего мира выступают за основополагающее право человека на достойный труд без искусственных ограничений. Санкции могут затронуть интересы более 35 тысяч человек. Это работники предприятий нефтехимического комплекса, а также их семьи.

Также сегодня от имени 15 отраслевых профсоюзов, в составе которых люди со всех уголков страны, направлено обращение непосредственно в Администрацию президента США.

В Гродно дан старт трудовому семестру

Сегодня в Гродно дан старт трудовому семестру для студенческих отрядов. Трудовые путевки получили ребята из высших и средних специальных учебных заведений города. Желание с пользой провести летние каникулы выразили уже более 700 человек. Набор в стройотряды продолжается. В этом году для гродненской молодежи подготовили около тысячи рабочих мест. Это строительная, сельскохозяйственная, медицинская и педагогическая сферы.

Петр Косицкий, первый секретарь Гродненского городского комитета БРСМ:

Отряды будут работать на всебелорусской молодежной стройке в молодежном проекте "Атлант" в Минске. Будут работать и на областной молодежной стройке на строительстве онкодиспансера. Сельскохозяйственные отряды у нас тоже очень хорошо представлены в городе Гродно

Сезон фонтанов открылся в Гродно

Праздник труда в Гродно ознаменовался еще и открытием сезона фонтанов. В центральном парке начал работу самый большой из них. Планируется, что работать он будет до октября.

Международный день солидарности трудящихся - это день, который можно провести по-праздничному, тем более что он выпал на субботу. Это прекрасная возможность выбраться в такую отличную погоду на свежий воздух.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Право на труд - одно из главных прав человека и возможность для каждого из нас оставить свой след в жизни. Первомай - День труда - не только праздник, но и возможность...
 
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