День труда за работой встречает и Президент

Источник материала: БT

Телеграм-канал Пул Первого опубликовал видео, как Александр Лукашенко колет дрова.

Давно известно, что если в президентском графике появляется свободное время, Александр Лукашенко проводит его или за занятиями спортом, или в работе на своем приусадебном участке. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух! Кстати, глава государства и попросил, чтобы ролик разместили в Сеть. И вот почему.

Так что тем, кто предпочитает проводить выходные на диване, советуем брать пример с нашего Президента.