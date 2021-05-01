Футбольный стадион после реконструкции открыли сегодня в Калинковичах

Источник материала: БT

Долгожданное событие для жителей Калинковичей - полноразмерное футбольное поле спортивной арены местной СДЮШОР № 2 открыли сегодня после масштабной реконструкции.

Это хороший подарок спортивной школе, которая в этом году отмечает 70-летие, подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.



Отметим, что по проекту Белорусской федерации футбола в этом году в стране появится 8 новых стандартных полноразмерных полей и 3 нестандартных арены с искусственным покрытием высокого качества в десяти городах.