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Футбольный стадион после реконструкции открыли сегодня в Калинковичах

02.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Долгожданное событие для жителей Калинковичей - полноразмерное футбольное поле спортивной арены местной СДЮШОР № 2 открыли сегодня после масштабной реконструкции.

Это хороший подарок спортивной школе, которая в этом году отмечает 70-летие, подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Отметим, что по проекту Белорусской федерации футбола в этом году в стране появится 8 новых стандартных полноразмерных полей и 3 нестандартных арены с искусственным покрытием высокого качества в десяти городах.

 
 
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Долгожданное событие для жителей Калинковичей - полноразмерное футбольное поле спортивной арены местной СДЮШОР № 2 открыли сегодня после масштабной...
 
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