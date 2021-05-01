В. Стоякин: Военный переворот в Беларуси - последний истерический ход западных спецслужб

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Эта новость вот уже две недели будоражит умы мирных белорусов. Замалчивать это нельзя. Тем более многое еще предстоит узнать. Попытка устранить Президента и его семью, нейтрализовать силовые структуры и совершить настоящий военный госпереворот. Попытка западных кураторов пустить Беларусь по пути классической цветной революции провалилась. Мнение украинского политического технолога Василия Стоякина.



Василий Стоякин, политический технолог (Украина):

Речь идет о несколько истерической реакции западных спецслужб, т.е. вот последний ход при ощущении своего полного бессилия. Оказалось, что традиционные акции протеста не работают, главным образом в силу моральной устойчивости и психологической Александра Григорьевича Лукашенко, это с одной стороны. С другой стороны, как бы очевидно, что оппозиционеры явно не пользуются поддержкой большинства белорусского народа.



Тактика и стратегия вот таких переворотов, цветных революций на самом деле не предполагает, по большому счету, использование вооруженной силы. Это должен быть мирный протест - в этом сила такого рода мероприятий. А тут как бы мы видим, что все не так. Пришлось использовать силу в Украине, а здесь, в Беларуси, пришлось использовать голую силу вообще даже без массовых протестов. Это как бы маркер того, что сами по себе цветные революции себя исчерпали, во всяком случае они не дали надлежащего эффекта отчасти в Украине и полностью в Беларуси