Стало известно, когда Благодатный огонь доставят в Минск

Благодатный огонь от Гроба Господня привезут в Беларусь вечером 1 мая в Свято-Духов кафедральный собор.

Суббота накануне Пасхи у православных верующих называется Великая Суббота. В этот день в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, происходит знаковое для верующих событие – схождение Благодатного огня.

В 2020 году на церемонии были установлены жесткие карантинные ограничения. В этом году они сохранились частично.

Беларусь входит в число 11 стран, делегациям которых Израиль дал разрешение получить огонь в Иерусалиме, чтобы доставить святыню в свои храмы. Кроме Беларуси, это Россия, Молдова, Украина, Грузия, Польша, Казахстан, Румыния, Греция, Кипр, Болгария, напоминает kp.by.

«Самолет со святыней на борту прибудет в Национальный аэропорт «Минск» 1 мая 2021 года в интервале с 20:00 до 21:00», - сообщается на сайте БПЦ.

Благодатный огонь в Минский Свято-Духов кафедральный собор привезут в 23:40. Пасхальное богослужение возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Сегодня, в Великую субботу, в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Верующие каждый год накануне Пасхи ждут его схождения в Храме Гроба Господня. В этом году из-за пандемии число паломников, которые смогли попасть в храм, ограничили до 2,5 тысячи человек.

Благодатный огонь сходит в часовню над Гробом Господним - Кувуклию.