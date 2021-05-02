|
Христос воскрес! Православные христиане празднуют Пасху
02.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 мая православные празднуют Воскресение Христово. Накануне в Минск спецрейсом из Иерусалима доставили Благодатный огонь, который
Пасха, или Воскресение Христово — это главный христианский праздник, знаменующий победу жизни над смертью, победу над грехами человечества и дающий надежду на вечную жизнь. В этот день вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
В этот праздник люди приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!».
Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения. После крестного хода совершается утренняя служба, по окончании которой священники освящают принесенные прихожанами яйца, куличи, пасхи — некоторые прихожане освящают их в Страстную субботу.
Напомним, в этом году из-за пандемии Минздрав
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 мая православные празднуют Воскресение Христово. Накануне в Минск спецрейсом из Иерусалима доставили Благодатный огонь, который сошел в Великую субботу в Храме...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)