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Христос воскрес! Православные христиане празднуют Пасху

02.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 мая православные празднуют Воскресение Христово. Накануне в Минск спецрейсом из Иерусалима доставили Благодатный огонь, который сошел в Великую субботу в Храме Гроба Господня. В специальной лампаде огонь привезли в Кафедральный собор в Минске, перед крестным ходом, который возглавил Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин, от него зажгли свечи.


Освещение пасхальной еды в Минске 1 мая. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Пасха, или Воскресение Христово — это главный христианский праздник, знаменующий победу жизни над смертью, победу над грехами человечества и дающий надежду на вечную жизнь. В этот день вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

В этот праздник люди приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!».

Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения. После крестного хода совершается утренняя служба, по окончании которой священники освящают принесенные прихожанами яйца, куличи, пасхи — некоторые прихожане освящают их в Страстную субботу.

Напомним, в этом году из-за пандемии Минздрав попросил на Пасху и майские праздники не забывать про масочный режим.

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Теги: Минск
 
 
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2 мая православные празднуют Воскресение Христово. Накануне в Минск спецрейсом из Иерусалима доставили Благодатный огонь, который сошел в Великую субботу в Храме...
 
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