«Одинаковых писанок не бывает». Показываем искусство росписи яиц, которое сохранилось до наших дней

Источник материала: Tut.by

Традиция писанок подразумевает роспись сырых яиц, изображение на них символов, а также хранение их в определенных местах. Какие краски нельзя использовать, кому раньше не позволяли участвовать в росписи яиц и какие смыслы несут изображения на писанках — в материале TUT.BY из музея белорусского народного искусства в Раубичах.

Татьяна Андриевич — научный сотрудник музея белорусского народного искусства. Она проводит мастер-классы по писанкам. Первое яйцо в музее расписала в 2007 году на мастер-классе, с тех пор учит других людей делать писанки. Татьяна говорит, что художественного образования у нее нет. Тем не менее, все работы на этих фото — ее.





Татьяна рассказывает, что писанки — это изначально языческая традиция. С Пасхой этот обряд связан несколько сотен лет.

До сегодняшнего дня традиция писанок сохранилась в агрогородке Сопоцкин в Гродненской области, она включена в список нематериального культурного наследия Беларуси. В музее белорусского народного искусства в Раубичах мастер-классы по писанкам проводят круглый год.

Техника и правила писанок

Для изображения писанок нужно растопить горячий воск и нанести писальцами рисунок. Писальца — палочки с гвоздиками или другими наконечниками в зависимости от того, какой рисунок нужен. Когда сделали рисунок, яйцо опускают в желтый краситель — так линии, которые были прокрашены воском, останутся белыми. По желтому опять рисуют воском — чтобы создать желтые узоры. Дальше яйцо макают в красную краску — и по ней воском выводят узоры, которые должны быть красными. Затем яйцо кладут в самую темную краску и растапливают воск — так все цвета, которые были перекрыты воском, выходят наружу.





Есть несколько правил писанок:

в этой технике используют только сырые яйца, так как они символизируют зарождение жизни и используются в доме как оберег;

писанки — это яйца для живых. Их не принято носить на могилы как «крашенки» (сваренные и покрашенные в луковой шелухе или краске). Писанки хранят дома — либо на виду у всех, либо в красном углу — за иконой;

черные писанки — исключения. Их создают для мертвых, чтобы класть в могилу — считается, что так душа умершего найдет дорогу после смерти;

в христианской традиции яйца расписывают перед Пасхой — в чистый четверг, но изначально, в язычестве, главное время для писанок — день весеннего равноденствия;

если яйцо разбилось или взорвалось, то его не выбрасывают в мусор, а закапывают в землю;

на писанке достаточно изобразить хотя бы один символ, чтобы он хоть что-то значил;

раньше яйца могли расписывать только девственницы или уже замужние женщины, вдов к процессу не допускали;

считалось, что писанку нельзя оставлять без присмотра, расписать нужно было за раз (люди думали, что если уйти и бросить дело, то в яйцо проникнет злой дух и оно принесет беду). Женщины начинали расписывать писанки на рассвете.

Что значат узоры на писанках?





Петух — символ огня, солнца, жизни, удачи, домашнего очага, его дарят в качестве оберега для дома от пожаров. Также это изображение соотносят с легендой о птице Фениксе, закладывая в это идею о бесконечности жизни. Цветы на этом яйце изобразили для украшения.









Пара в изображении (аисты, олени) — это символика к замужеству, такая может быть написана и на свадьбу. По бокам изображены колоски — символ богатства, сверху звезда — знак счастья. Между оленями можно заметить дерево — символ обновления жизни, связи поколений, силы рода.

Татьяна рассказывает, писанки принято дарить близким людям, некоторые — оставлять себе. Яйца с сюжетом на пожелание замужества или рождения детей девушки сами себе не писали, нужно, чтобы такую подарили замужние и женщины с детьми.









Например, такие изображения на писанке могут символизировать солнце или звезду, а также цветок — это чаще связано с пожеланием ребенка. Кроме того, на подобных писанках изображают веточки (символ здоровья). Рисунки на красном фоне, так как это цвет жизни, счастья, любви. Девушкам такие писанки дарят к замужеству.





Эта писанка сделана именно к Пасхе. Около 200 лет назад на яйцах стали изображать традиционные пасхальные символы: буквы ХВ, церкви и кресты.

— В церкви писанки разрешили принимать для освящения только 200 лет назад, до этого церковь не хотела освещать языческие писанки, — рассказывает Татьяна.

После этого многие символы приобрели христианское значение.





Здесь на писанке изображен крест, но Татьяна поясняет, в этом случае изображение несет языческие смыслы, а не христианские. Крест — в сеточку, значит речь идет о пожелании богатого урожая. Если никакой откровенно христианской символики нет, можно интерпретировать так.

Крест в языческой культуре — символ мужского и женского начала, вертикальные линии — мужское начало, горизонтальные — женские. А перекресток линий — рождение жизни.

— В таких писанках подтекст не сразу поймешь, так как наши предки такие пожелания словами не выражали. Если были какие-то проблемы даже в сексуальной жизни, разлад в семье — это в писанках отображали, чтобы жизнь наладилась. Писали красно-черную писанку, где мужчина — красные оттенки, женщина — темные, — рассказывает Татьяна.

Также можно увидеть, как крест делит писанку на несколько частей — для наших предков это имело свое значение. В этом случае деление яйца на четыре части означает четыре стороны света — север, восток, юг, запад.





Звезда в центре — символ счастья, по бокам видим треугольники со штриховкой — раньше это обозначало вспаханное поле. Такую писанку рисовали для богатого урожая и готовили ее к прилету птиц, а потом закапывали в поле. В христианстве знак штриховки в треугольнике означает сорок дней поста, сорока святых.

С другой стороны яйца изображены ромбы со штриховкой. Так изображали знак земли с зерном.

















Такие классические писанки дарят с пожеланиями здоровья, счастья, удачи и богатства. Как правило, на яйце много звезд (счастье), веточки (здоровье), волны или меандры (бесконечность жизни), ромбы (знак земли).

Вода, волны, меандры — изначально такие знаки несут в себе смысл бесконечной жизни, здоровья, позже такой рисунок стали связывать с Христом.





Такая писанка явно была изображена как пожелание богатого урожая — видим несколько ромбов (символ земли), заштрихованные треугольники (вспаханное поле), чуть выше волны (бесконечность жизни), на макушке сверху — паучок (счастье и благополучие).





Цвета, в которые красят писанки: желтый (символ зерна, богатого урожая), красный (цвет жизни, счастья, любви), темные выделяют силу остальных цветов (символ смерти, ночи, неизведанного и таинственного).

— Но на этом темном все остальное должно быть ярким. Эта неизвестность подчеркивает яркие краски жизни, — говорит Татьяна.

По словам музейного работника, все рисунки выбираются из индивидуальных пожеланий для определенных людей.

— Все разные, одинаковых писанок не бывает. Вы пишете ее либо для себя, либо на подарок для того, кому необходимо что-то пожелать. Повторить писанку невозможно.