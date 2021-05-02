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В светлый день Пасхи Президент посещает Туровский собор

02.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Христово Воскресение - Пасху сегодня отмечают православные верующие. Радость этого дня вместе с прихожанами по традиции разделил и глава государства. Президент сегодня посещает храм в Турове. Александр Лукашенко в эти минуты находится в кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.

Планируется, что белорусский лидер зажжет в храме праздничную свечу и передаст в дар воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест. Его утратили после землетрясения, которое разрушило храм еще в XIII веке. Для многих прихожан это крайне важное событие. Как и сам светлый праздник Пасхи для белорусов.

Туровский крест - воссозданная реликвия

Отметим, воссоздать эту реликвию - Туровский крест - было решено несколько лет назад. Соответствующее поручение в 2017 году дал Александр Лукашенко. При работе над святыней использовались только аутентичные технологии времен средневековья, чтобы придать кресту максимально первозданный вид. Подробности поездки Президента в Туров - в следующих выпусках новостей.

 
Теги: Новости
 
 
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Христово Воскресение - Пасху сегодня отмечают православные верующие. Радость этого дня вместе с прихожанами по традиции разделил и глава государства. Президент...
 
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