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Речицадрев: география поставок - более 20 стран
02.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
90 % продукции Речицкого деревоперерабатывающего предприятия отправляется на экспорт. Это старейшее предприятие в стране приближается к своему 120-летию. Продукция экспортируется как в страны ЕС, так и ЕврАзЭС. География зарубежных поставок в настоящее время насчитывает более 20 стран. Неудивительно, что многие сотрудники здесь работают всю жизнь - устраивает и зарплата, и социальная поддержка.
Всю жизнь работаю в мебельном цехе, всю жизнь на одних станках, всю жизнь с мужиками. Тяжело, но я к этой работе привыкла. Я довольна. Довольна нашим начальством, мастерами, люди хорошие работают, зарплата нормальная, меня устраивает
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90 % продукции Речицкого деревоперерабатывающего предприятия отправляется на экспорт. Это старейшее предприятие в стране приближается к своему 120-летию. Продукция...
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