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Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

02.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой Господней.

"Время этого праздника совпадает с весенним пробуждением природы. Вместе с согретой солнцем землей наполняются светом озаренные вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что много веков назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей. "Древние традиции православия объединяют жителей двух стран, помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии", - подчеркнул Президент.

"Пусть радость этих светлых дней приумножит Ваши духовные силы для подвижнического служения на благо Православной Церкви и братских народов Беларуси и России", - пожелал Патриарху Александр Лукашенко.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой Господней. "Время этого праздника совпадает с весенним...
 
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