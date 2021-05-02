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Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
02.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой Господней.
"Время этого праздника совпадает с весенним пробуждением природы. Вместе с согретой солнцем землей наполняются светом озаренные вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что много веков назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей. "Древние традиции православия объединяют жителей двух стран, помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии", - подчеркнул Президент.
"Пусть радость этих светлых дней приумножит Ваши духовные силы для подвижнического служения на благо Православной Церкви и братских народов Беларуси и России", - пожелал Патриарху Александр Лукашенко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой Господней. "Время этого праздника совпадает с весенним...
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