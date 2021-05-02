В Беларуси стартует регистрация на централизованное тестирование - 2021

Источник материала: БT

Она продолжится до 1 июня включительно. Для абитуриентов определен 41 пункт регистрации. Те, кто по уважительной причине не сможет пройти тестирование в основные дни, могут это сделать в резервные. Регистрация будет открыта с 2 по 9 июня в шести учреждениях образования. Пункты для записи на ЦТ работают с 9 часов утра до 7 вечера. По субботам - с 9 утра до 6 часов вечера. Первый экзамен запланирован на 16 июня.