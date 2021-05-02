«Бог ёсць, ён нас трымае». Как накануне Пасхи в жители Воложинского района святят у крестов куличи

Источник материала: Tut.by

В деревне Дайнова Большая Воложинского района нет своей церкви. Для верующих особое место здесь — центральный перекресток двух дорог, над которым возвышается металлический серый крест. Много лет подряд утром накануне Пасхи жители ставят рядом с ним скамеечку, стол, приносят охапку цветов, а ближе к 10.30 подходят сюда сами. С собой у них куличи, яйца, колбаса. Они аккуратно разворачивают рушники и полотенца, которыми накрыты их корзинки и ждут своего батюшку. Вот-вот иерей Валерий Яромич, настоятель Свято-Георгиевской церкви должен приехать, чтобы освятить праздничную снедь. Их деревня — третья в его маршруте, за ней — еще двенадцать. О традиции, когда в субботу перед Пасхой священник весь день посещает деревни, которые относятся к его приходам, а ночью встречается с верующими на службе, в репортаже TUT.BY.



Жители деревни Дайнова Большая

Перед Пасхой, говорят жители Воложинского района, им чаще всего везет с погодой. Этот год не исключение: с утра в субботу на улице солнце. У иерея Валерия Яромича много дел, но он не торопится — опыт. Священником в эти края его назначили двадцать лет назад. Сразу он окормлял лишь два храма — в Забрезье и Дубине, затем к ним добавились церкви в Словенске и Саковщине.



Иерей Валерий Яромич, настоятель Свято-Георгиевской церкви в деревне Дубина

— Сам я родом из Столинского района. У нас праздничную снедь обычно принято освящать после пасхальной службы, — описывает правила на своей малой родине иерей Валерий Яромич. — В Воложинском районе другая традиция: в субботу днем люди приходят к церкви с куличами, а потом ночью посещают богослужение.





Сразу такая ситуация священника немного удивила, а потом он даже не заметил, как наряду с этой традицией у него с прихожанами появился еще один обычай. Все дело в том, рассказывает батюшка, что к его четырем приходам относится около тридцати небольших и очень маленьких деревень. Добираться к церквям у жителей этих населенных пунктов не всегда получается — тут и возраст, и расстояния, вот верующие и стали его просить посещать их накануне светлого праздника.





— Я уже и не помню, с чего все началось. Возможно, с деревни Дайнова Большая, которая относится к церкви в Забрезье, — возвращается к той ситуации собеседник. — Здесь есть традиция, что каждый год на Маковея (Медовый спас. — Прим. TUT.BY) в деревню приезжает священник, и местные жители собираются на молебен у креста. Однажды они мне позвонили, спросили: могу ли я к ним приехать в субботу перед Пасхой. Я согласился. Об этом узнали в соседней Узболоти, сказали: «Едешь в Дайнову, загляни и к нам по дороге». Хорошо, говорю, ведь священник, он как участковый врач, должен быть в контакте с людьми.



Возможно, рассуждает священник, кто-то после этой встречи уже и не пойдет на ночное богослужение. В тоже время, благодаря такому обычаю у большего количества людей к празднику на столе будет освященный кулич и яйца.

К поездке в две деревни добавилось посещение третьей, затем четвертой… — теперь суббота перед Пасхой у иерея Валерия Яромича полностью расписана: до ночной службы ему стоит побывать в четырех церквях и еще 11 деревнях, где нет своих храмов. Так, говорит, делает не только он, но и другие батюшки в районе.





— Я из религиозной семьи. Мне всегда хотелось связать свою жизнь с чем-то нужным людям, — объясняет он, почему решил стать священником. — Люди нередко ищут связи с Богом, и ты понимаешь, что можешь дать им нужный толчок, помочь найти отдушину в храме. То, что мы приезжаем к прихожанам, для них тоже ценно. Думаю, так верующие чувствуют: мы к ним прислушиваемся, они для нас важны.



Жители деревни Криница

«І з той вуліцы, і адтуль збіраюцца тут людзі»

Иерей Валерий Яромич с семьей живет в Воложине. Первая точка в его предпраздничном маршруте — приход в Забрезье. От города до деревни километров пятнадцать. Для машины, считай, и не расстояние.



Приход в Забрезье

Куличи здесь освящают в 10 утра, и традиции этой много лет. «Дык бацюшку ж трэба і ў іншыя вёскі паспець», — местная жительница Тамара Николаевна легко объясняет, почему собираться у них принято так рано. Второй раз священника здесь будут ждать к 4 утра. А пока, стоя вдоль дорожки, что ведет к храму, люди зажигают свечи. Капли святой воды падают на корзинки и их самих. «Хрыстос уваскрос, і мы ўваскрасаем, — говорит Тамара Николаевна, у которой Пасха — любимый праздник. — Бог ёсць на свеце, ён нас трымае».





Пасха — любимый праздник и у отца Валерия. Об этом он рассказывает по дороге в Узболоть — следующую деревню. Когда-то вспоминает, тут были десятки дворов, на праздники местные приходили в храм Забрезье. Сейчас жителей горстка и много дачников. Батюшку они обычно ждут там, где в будни тормозит автолавка.

— А вот и они, — священник первым замечает стоящих с корзинами мужчину и женщин.

Всего восемь человек.





— Теперь мы все старенькие, не можем в церковь ходить, поэтому батюшка согласился приезжать к нам сам, — знакомимся с Ниной Демьянчик.

Для стороннего человека пятачок, где собираются люди, кажется не очень приглядным — пересечение двух дорог и самодельная остановка. Для деревенских же это место знаковое: когда-то тут стоял крест. Сейчас его перенесли, но ценность перекрестка осталась: «І з той вуліцы, і адтуль збіраюцца тут людзі».

— Когда жили наши родители, на Пасху у нас был очень красивый обычай. По домам в этот день ходили «валачобнікі», — вспоминает Нина Александровна. — Заходя во двор, они пели и хозяйке, и хозяину, поздравляли. Им давали колбасу, булку.



Деревня Узболоть. Нина Демьянчик в центре

Сейчас такого уже нет, зато в корзинках, как и прежде, пироги, яйца, соль, колбаса. И, как и во все времена, бывают те, кто опаздывает.

— А будете ли вы еще где-то днем освящать? — в растерянности подбегает к батюшке мужчина в рабочем комбинезоне.

— После 16.00 еду в Дубину, — ориентирует его иерей Валерий Яромич, человек успокаивается: ситуация исправима.

«С детства для меня было важно ждать Пасху»

В субботу — накануне Пасхи, главный помощник батюшки в дороге, его сын Максим. Максу 18, в этом году он поступил в БГУИР. Как и многие айтишники, парень не многословен, и как большинство первокурсников очень ответственен. Хорошо, говорит, что в этом году Пасха 2 мая, а первого — в университете выходной. Иначе пришлось бы думать, как папу поддержать и пары не прогулять.





— Мне он помогает с восьми лет, — рассказывает о сыне священник. — Перед поступлением Максим рассматривал три варианта: мед, БГУИР и семинарию. Выбрал программирование. Я мог настоять, чтобы он продолжил семейную традицию, но не стал: человек должен заниматься тем, что ему ближе.

А мы все ближе к следующей деревне — Дайнова Большая. «Вёска» соответствует названию и сильно вытянута вдоль дороги. Здесь, как и в большинстве населенных пунктов, где нет своей церкви, жители собираются у креста.



Дома Марии Петровны и Галины Сак (слева направо) находятся рядом с крестом. Каждую субботу накануне Пасхи муж Галины выносит к кресту стол и скамейку, чтобы пожилые люди, которые ждут батюшку, могли присесть

Первый крест, еще деревянный, тут поставил пономарь Геннадий Александрович. Самого его уже восемь лет, как нет, старый крест давно сменил металлический, но память о мужчине жива. Его дело продолжает жена — Мария Петровна. Уточнив заранее у священника, что в субботу он будет у них к 10.30, она обзвонила и предупредила, если не всех, то почти всех жителей. «Цяпер жа ва ўсіх тэлефоны, — говорит она. — Я ведаю ўсе нумары».



Жители деревни Криница

— А крыж у нас вельмі прыгожы, — обращает внимание на убранство своего креста Мария Петровна, и мы с ней соглашаемся. И с Марией Михайловной — жительницей деревни Криница, которая чуть позже скажет это же про свою святыню, тоже. Ведь свое для всех самое ценное.

А для батюшки дорог каждый прихожанин. Случалось, вспоминает иерей Валерий Яромич, освящать куличи на деревню выходил всего один человек. Священник останавливался, поздравлял и его.





— Криница — деревня небольшая, — описывает батюшка следующую точку нашего маршрута и очень удивляется, заметив, что к кресту тут пришло десятка два людей. Среди них много приезжих.

Освещение назначено на 11.30, но собираться прихожане стали с 11.00, волновались, «чтобы не опоздать».



Храм в агрогородке Саковщина

— С детства для меня было важно ждать Пасху. К празднику мы всегда готовили новые лапти, как же их хотелось поскорее обуть, — местная жительница Мария Михайловна возвращается на много лет назад. — Это сегодня мы довольные едой. А тогда ходишь по деревне, соберешь яиц море, а есть жалко. Хранишь, чтобы оставалось на потом — а они портились.

Зато людей здесь раньше жило много, а сейчас «человек шесть» и дачники.



Жители агрогородка Саковщина

— Бывает, утром, когда ночь короткая, иду по деревни, и ни в одной хате света нету. Нет постоянных жителей, а дачники не привыкли рано вставать. И я иду, и себе пою: «Все парни спят, и спят девчата, уже в селе нет ни огня. А я сама, наверное, виновата, что нет любви хорошей у меня», — чуть слышно напевает собеседница.





— Не к месту эта песня, Михайловна, — обращается к ней Татьяна Петровна и тихо запевает другую. — Вялик святой нам день настал. Со славой с гроба воссиял. Христос Господь нам вечный свет. Христос Воскрес, Христос Воскрес.

Михайловна подхватывает.





Дальше на пути у иерея Валерия Яромича деревня Кражино, за ней — агрогородок Саковщина. Затем он немного передохнет — и снова поедет по давно выстроенному маршруту. А уже в 11 вечера в храме в Дубине сам будет ждать прихожан на ночное богослужение. В 4 утра он проведет часовую службу в церкви в Забрезье, а затем еще одну в Словенске.





— Что вы обычно чувствуете, когда долгая суббота заканчивается, и вы едете домой, чтобы встретить Пасху теперь уже в кругу самых близких? — спрашиваем у него.

— Пасха — это символ нашего спасения. Для меня большая радость, когда люди в этот день ощущают праздник. Это дает мне силы идти дальше — отвечает иерей.



