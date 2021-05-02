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«Бог ёсць, ён нас трымае». Как накануне Пасхи в жители Воложинского района святят у крестов куличи
02.05.2021 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деревне Дайнова Большая Воложинского района нет своей церкви. Для верующих особое место здесь — центральный перекресток двух дорог, над которым возвышается металлический серый крест. Много лет подряд утром накануне Пасхи жители ставят рядом с ним скамеечку, стол, приносят охапку цветов, а ближе к 10.30 подходят сюда сами. С собой у них куличи, яйца, колбаса. Они аккуратно разворачивают рушники и полотенца, которыми накрыты их корзинки и ждут своего батюшку. Вот-вот иерей Валерий Яромич, настоятель Свято-Георгиевской церкви должен приехать, чтобы освятить праздничную снедь. Их деревня — третья в его маршруте, за ней — еще двенадцать. О традиции, когда в субботу перед Пасхой священник весь день посещает деревни, которые относятся к его приходам, а ночью встречается с верующими на службе, в репортаже TUT.BY.
Перед Пасхой, говорят жители Воложинского района, им чаще всего везет с погодой. Этот год не исключение: с утра в субботу на улице солнце. У иерея Валерия Яромича много дел, но он не торопится — опыт. Священником в эти края его назначили двадцать лет назад. Сразу он окормлял лишь два храма — в Забрезье и Дубине, затем к ним добавились церкви в Словенске и Саковщине.
— Сам я родом из Столинского района. У нас праздничную снедь обычно принято освящать после пасхальной службы, — описывает правила на своей малой родине иерей Валерий Яромич. — В Воложинском районе другая традиция: в субботу днем люди приходят к церкви с куличами, а потом ночью посещают богослужение.
Сразу такая ситуация священника немного удивила, а потом он даже не заметил, как наряду с этой традицией у него с прихожанами появился еще один обычай. Все дело в том, рассказывает батюшка, что к его четырем приходам относится около тридцати небольших и очень маленьких деревень. Добираться к церквям у жителей этих населенных пунктов не всегда получается — тут и возраст, и расстояния, вот верующие и стали его просить посещать их накануне светлого праздника.
— Я уже и не помню, с чего все началось. Возможно, с деревни Дайнова Большая, которая относится к церкви в Забрезье, — возвращается к той ситуации собеседник. — Здесь есть традиция, что каждый год на Маковея (Медовый спас. — Прим. TUT.BY) в деревню приезжает священник, и местные жители собираются на молебен у креста. Однажды они мне позвонили, спросили: могу ли я к ним приехать в субботу перед Пасхой. Я согласился. Об этом узнали в соседней Узболоти, сказали: «Едешь в Дайнову, загляни и к нам по дороге». Хорошо, говорю, ведь священник, он как участковый врач, должен быть в контакте с людьми.
К поездке в две деревни добавилось посещение третьей, затем четвертой… — теперь суббота перед Пасхой у иерея Валерия Яромича полностью расписана: до ночной службы ему стоит побывать в четырех церквях и еще 11 деревнях, где нет своих храмов. Так, говорит, делает не только он, но и другие батюшки в районе.
— Я из религиозной семьи. Мне всегда хотелось связать свою жизнь с чем-то нужным людям, — объясняет он, почему решил стать священником. — Люди нередко ищут связи с Богом, и ты понимаешь, что можешь дать им нужный толчок, помочь найти отдушину в храме. То, что мы приезжаем к прихожанам, для них тоже ценно. Думаю, так верующие чувствуют: мы к ним прислушиваемся, они для нас важны.
«І з той вуліцы, і адтуль збіраюцца тут людзі»
Иерей Валерий Яромич с семьей живет в Воложине. Первая точка в его предпраздничном маршруте — приход в Забрезье. От города до деревни километров пятнадцать. Для машины, считай, и не расстояние.
Куличи здесь освящают в 10 утра, и традиции этой много лет. «Дык бацюшку ж трэба і ў іншыя вёскі паспець», — местная жительница Тамара Николаевна легко объясняет, почему собираться у них принято так рано. Второй раз священника здесь будут ждать к 4 утра. А пока, стоя вдоль дорожки, что ведет к храму, люди зажигают свечи. Капли святой воды падают на корзинки и их самих. «Хрыстос уваскрос, і мы ўваскрасаем, — говорит Тамара Николаевна, у которой Пасха — любимый праздник. — Бог ёсць на свеце, ён нас трымае».
Пасха — любимый праздник и у отца Валерия. Об этом он рассказывает по дороге в Узболоть — следующую деревню. Когда-то вспоминает, тут были десятки дворов, на праздники местные приходили в храм Забрезье. Сейчас жителей горстка и много дачников. Батюшку они обычно ждут там, где в будни тормозит автолавка.
— А вот и они, — священник первым замечает стоящих с корзинами мужчину и женщин.
Всего восемь человек.
— Теперь мы все старенькие, не можем в церковь ходить, поэтому батюшка согласился приезжать к нам сам, — знакомимся с Ниной Демьянчик.
Для стороннего человека пятачок, где собираются люди, кажется не очень приглядным — пересечение двух дорог и самодельная остановка. Для деревенских же это место знаковое: когда-то тут стоял крест. Сейчас его перенесли, но ценность перекрестка осталась: «І з той вуліцы, і адтуль збіраюцца тут людзі».
— Когда жили наши родители, на Пасху у нас был очень красивый обычай. По домам в этот день ходили «валачобнікі», — вспоминает Нина Александровна. — Заходя во двор, они пели и хозяйке, и хозяину, поздравляли. Им давали колбасу, булку.
Сейчас такого уже нет, зато в корзинках, как и прежде, пироги, яйца, соль, колбаса. И, как и во все времена, бывают те, кто опаздывает.
— А будете ли вы еще где-то днем освящать? — в растерянности подбегает к батюшке мужчина в рабочем комбинезоне.
— После 16.00 еду в Дубину, — ориентирует его иерей Валерий Яромич, человек успокаивается: ситуация исправима.
«С детства для меня было важно ждать Пасху»
В субботу — накануне Пасхи, главный помощник батюшки в дороге, его сын Максим. Максу 18, в этом году он поступил в БГУИР. Как и многие айтишники, парень не многословен, и как большинство первокурсников очень ответственен. Хорошо, говорит, что в этом году Пасха 2 мая, а первого — в университете выходной. Иначе пришлось бы думать, как папу поддержать и пары не прогулять.
— Мне он помогает с восьми лет, — рассказывает о сыне священник. — Перед поступлением Максим рассматривал три варианта: мед, БГУИР и семинарию. Выбрал программирование. Я мог настоять, чтобы он продолжил семейную традицию, но не стал: человек должен заниматься тем, что ему ближе.
А мы все ближе к следующей деревне — Дайнова Большая. «Вёска» соответствует названию и сильно вытянута вдоль дороги. Здесь, как и в большинстве населенных пунктов, где нет своей церкви, жители собираются у креста.
Первый крест, еще деревянный, тут поставил пономарь Геннадий Александрович. Самого его уже восемь лет, как нет, старый крест давно сменил металлический, но память о мужчине жива. Его дело продолжает жена — Мария Петровна. Уточнив заранее у священника, что в субботу он будет у них к 10.30, она обзвонила и предупредила, если не всех, то почти всех жителей. «Цяпер жа ва ўсіх тэлефоны, — говорит она. — Я ведаю ўсе нумары».
— А крыж у нас вельмі прыгожы, — обращает внимание на убранство своего креста Мария Петровна, и мы с ней соглашаемся. И с Марией Михайловной — жительницей деревни Криница, которая чуть позже скажет это же про свою святыню, тоже. Ведь свое для всех самое ценное.
А для батюшки дорог каждый прихожанин. Случалось, вспоминает иерей Валерий Яромич, освящать куличи на деревню выходил всего один человек. Священник останавливался, поздравлял и его.
— Криница — деревня небольшая, — описывает батюшка следующую точку нашего маршрута и очень удивляется, заметив, что к кресту тут пришло десятка два людей. Среди них много приезжих.
Освещение назначено на 11.30, но собираться прихожане стали с 11.00, волновались, «чтобы не опоздать».
— С детства для меня было важно ждать Пасху. К празднику мы всегда готовили новые лапти, как же их хотелось поскорее обуть, — местная жительница Мария Михайловна возвращается на много лет назад. — Это сегодня мы довольные едой. А тогда ходишь по деревне, соберешь яиц море, а есть жалко. Хранишь, чтобы оставалось на потом — а они портились.
Зато людей здесь раньше жило много, а сейчас «человек шесть» и дачники.
— Бывает, утром, когда ночь короткая, иду по деревни, и ни в одной хате света нету. Нет постоянных жителей, а дачники не привыкли рано вставать. И я иду, и себе пою: «Все парни спят, и спят девчата, уже в селе нет ни огня. А я сама, наверное, виновата, что нет любви хорошей у меня», — чуть слышно напевает собеседница.
— Не к месту эта песня, Михайловна, — обращается к ней Татьяна Петровна и тихо запевает другую. — Вялик святой нам день настал. Со славой с гроба воссиял. Христос Господь нам вечный свет. Христос Воскрес, Христос Воскрес.
Михайловна подхватывает.
Дальше на пути у иерея Валерия Яромича деревня Кражино, за ней — агрогородок Саковщина. Затем он немного передохнет — и снова поедет по давно выстроенному маршруту. А уже в 11 вечера в храме в Дубине сам будет ждать прихожан на ночное богослужение. В 4 утра он проведет часовую службу в церкви в Забрезье, а затем еще одну в Словенске.
— Что вы обычно чувствуете, когда долгая суббота заканчивается, и вы едете домой, чтобы встретить Пасху теперь уже в кругу самых близких? — спрашиваем у него.
— Пасха — это символ нашего спасения. Для меня большая радость, когда люди в этот день ощущают праздник. Это дает мне силы идти дальше — отвечает иерей.
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Суббота перед Пасхой у иерея Валерия Яромича из Воложинского района полностью расписана. Весь день он посещает деревни, которые относятся к его приходам. У храмов...
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