«Лежал в коме неделю. Были сломаны даже пятки». История Андрея, который упал с 9 этажа и выжил

Источник материала: Tut.by

Около девяти лет назад Андрей выпал из окна 9 этажа. День, когда все случилось, он почти не помнит. В памяти осталось только все, что происходило до вечера, а еще сам момент, когда Андрей зашел в квартиру дома, под окнами которого его нашли без сознания и в неестественной позе (нога был возле головы). Парень пробыл в коме почти неделю, а когда очнулся и увидел, что почти все тело переломано, подумал, что его сбила машина. Когда медсестра рассказала, что случилось, он не поверил. И только спустя время смог хоть немного воспроизвести в памяти тот страшный день. Андрей рассказал о том, как полгода пролежал в больнице (сейчас о случившемся напоминает только правая нога, которая короче левой на 7 см), своем невероятном везении и о том, как это событие изменило его жизнь.