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В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска проходят праздничные богослужения
02.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Свято-Духовом кафедральном соборе находится моя коллега Инна Пилевич.
Христос воскрес! Именно таким радостным восклицанием православные
Минский Свято-Духов кафедральный собор принял праздничное облачение, с крестов сняты темные покрывала, интерьер украшен цветами. Священники переоблачились из черных риз в белые. Этот цвет символизирует божественный свет и знаменует, что Воскресение Христа уже свершилось, а великий пост завершен.
После службы верующие отправляются домой к праздничному столу, где собираются всей семьей. Традиционно главными блюдами являются куличи и яйца. Их верующие освящали накануне вечером и сегодня весь день. К этой минуте главные праздничные службы уже состоялись. В 17:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется великая пасхальная вечерня.
Вообще, одним днем торжества не ограничатся. С наибольшим размахом принято отмечать первую неделю после Воскресения Христова. Она называется Светлой. В это время ежедневно проводятся торжественные богослужения, открывают Царские врата. Это знак того, что Иисус Христос навеки открыл людям врата Царства Небесного. В целом праздник продлится 40 дней. Вплоть до следующего торжества - Вознесения.
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В Свято-Духовом кафедральном соборе находится моя коллега Инна Пилевич. Христос воскрес! Именно таким радостным восклицанием православные христиане сегодня...
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